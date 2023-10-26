برشلونة يعرض مقاعد وعشب وشباك مرمى “كامب نو” للبيع

عرض نادي برشلونة الإسباني، مقتنيات ملعب “كامب نو” للبيع قبل هدمه، وتتضمن بيع المقاعد، وشباك المرمى، والعشب، ومقتنيات موقعة من اللاعبين، وشارة القائد، والقمصان.

مشجعو برشلونة يشترون ذكرياتهم

أطلق نادي برشلونة، حملة تسمى “تذكارات” تهدف إلى بيع مقتنيات تخص النادي، وخاصة المرتبطة بملعب ” كامب نو”، والتي تم جمعها قبل هدمه، ومن بينها المقاعد، إذ سيتمكن المشجعون من شراء مقاعدهم التي جلسوا عليها في المباريات خلال السنوات الأخيرة، مثلما فعل خوان لابورتا رئيس النادي.

مقتنيات كامب نو بأسعار تبدأ من 99 يورو

وقالت صحيفة “ماركا” إن أسعار المقاعد تترواح ما بين 99 إلي 299 يورو، وتم طرح شباك المرمى الأخيرة للبيع، والتي تم تقطيعها ووضعها في إطار، والعشب الذي أقيمت عليه آخر مباراة بالملعب، ومقتنيات موقعة من اللاعبين، وشارة القائد، والقمصان التي يبلغ سعر أحدها الذي يحمل توقيع ليونيل ميسي 2999 يورو.

غيتي إيمجز

وفي أبريل الماضي أعلن نادي برشلونة أنه حصل على مبلغ 1.450 مليار يورو (مليار و600 مليون دولار) من مستثمرين متعددين لبدء العمل في تجديد ملعبه كامب نو.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي في بيان له إنه لم يتم استخدام أصول النادي كضمانات، وإنه ليس هناك حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الملعب، مشيراً إلى أن 20 مستثمرا وفروا التمويل اللازم إلى جانب بعض الكيانات المالية الرئيسية المرموقة حول العالم.

وأوضح البلوغرانا أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجياً في السنوات الخمس والسبع والتسع والعشرين والأربع والعشرين بهيكل مرن وفترة سماح.

وسيبدأ النادي السداد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الملعب الذي يعد من الأكبر في أوروبا، والتي من شأنها زيادة سعته من 99300 مشجع إلى 105000 مشجع.