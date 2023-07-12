فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

برشلونة يضم البرازيلي روكي.. ما حكاية الـ 500 مليون يورو

فادي طنّوس by فادي طنّوس
برشلونة روكي

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الاربعاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي الذي سينضم الى صفوفه في موسم 2024-2025.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني توصله الى اتفاق مع باراناينسي لضم ابن الـ18 عامًا السنة المقبلة حتى موسم “2030-2031 على أن تبلغ قيمة البند الجزائي 500 مليون يورو”.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدماته مع 31 مليون يورو أخرى كإضافات محتملة.

وضم برشلونة الذي لا يزال يعاني من صعوبات مالية، لاعب الوسط الالماني إيلكاي غوندوغان والمدافع إنييغو مارتينيس مجانًا هذا الصيف.

وبدأ روكي مسيرته الاحترافية مع كروزيرو في عام 2021 عندما كان الفريق في الدرجة الثانية البرازيلية، قبل أن ينتقل الى أتلتيكو باراناينسي في نيسان/أبريل 2022 مقابل 24 مليون دولار في أكبر صفقة في تاريخ النادي.

خاض مع الفريق منافسات كوبا ليبرتادوريس 2022 الموازية لدوري الابطال في أوروبا واختير ضمن أفضل تشكيلة في البطولة.

دوليًا، توج هذا العام مع المنتخب البرازيلي ببطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عامًا وكان أفضل هداف برصيد 6 أهداف، واستدعي الى المنتخب الاول للمرة الاولى في آذار/مارس الماضي للودية ضد المغرب.

دخل بديلا في اللقاء الذي خسره السيليساو 2-1.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا