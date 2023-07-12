برشلونة يضم البرازيلي روكي.. ما حكاية الـ 500 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الاربعاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي الذي سينضم الى صفوفه في موسم 2024-2025.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني توصله الى اتفاق مع باراناينسي لضم ابن الـ18 عامًا السنة المقبلة حتى موسم “2030-2031 على أن تبلغ قيمة البند الجزائي 500 مليون يورو”.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدماته مع 31 مليون يورو أخرى كإضافات محتملة.

وضم برشلونة الذي لا يزال يعاني من صعوبات مالية، لاعب الوسط الالماني إيلكاي غوندوغان والمدافع إنييغو مارتينيس مجانًا هذا الصيف.

FC Barcelona signs Vitor Roque! ?? — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

وبدأ روكي مسيرته الاحترافية مع كروزيرو في عام 2021 عندما كان الفريق في الدرجة الثانية البرازيلية، قبل أن ينتقل الى أتلتيكو باراناينسي في نيسان/أبريل 2022 مقابل 24 مليون دولار في أكبر صفقة في تاريخ النادي.

خاض مع الفريق منافسات كوبا ليبرتادوريس 2022 الموازية لدوري الابطال في أوروبا واختير ضمن أفضل تشكيلة في البطولة.

دوليًا، توج هذا العام مع المنتخب البرازيلي ببطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عامًا وكان أفضل هداف برصيد 6 أهداف، واستدعي الى المنتخب الاول للمرة الاولى في آذار/مارس الماضي للودية ضد المغرب.

دخل بديلا في اللقاء الذي خسره السيليساو 2-1.