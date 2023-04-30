برشلونة يشرك أصغر لاعب في تاريخ الدوري الاسباني

أشرك نادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم المهاجم الشاب لامين يامال البالغ من العمر 15 عاماً و 9 أشهر و 16 يوماً خلال المباراة ضد ريال بيتيس يوم أمس السبت، والتي انتهت بفوز النادي الكاتالوني بأربعة أهداف نظيفة، ليصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني إنه ثاني أصغر لاعب في كل العصور خلف ألبرت ألماسك في عام 1902 الذي لعب في كأس ماكايا بعمر 13 عاماً و11 شهراً وستة أيام.

وحل لامال محل الجناح جافي قبل 10 دقائق من انتهاء المباراة، وقال المدرب تشافي: “لديه موهبة فطرية في الثلث الأخير من الملعب وهو أمر يصعب العثور عليه، لا يبدو أنه يبلغ من العمر 15 عاما، إنه أكثر نضجا من عمره. لقد رأيته يتدرب وقد أظهر ذلك، لقد لعب 10 دقائق، لكنه قدم أداءً جيداً، يمكنه أن يمثل حقبة جديدة في النادي”.

وسدد يامال على المرمى خلال مباراة شهدت استعادة برشلونة تقدمه بفارق 11 نقطة في قمة الجدول.

ووافق تشافي على المقارنات مع ليونيل ميسي وأنسو فاتي، اللذين ظهرا لأول مرة في سن مبكرة مع النادي.

وقال تشافي: “في سن 15 عاما ، فقط تخيل ذلك. إنه لاعب مميز، يمكنه التسجيل وصنع الأهداف، وكان يشعر بالثقة. عندما ترى ذلك في التدريب تدرك أنه يمكن أن يكون لاعباً كبيراً”.

كما خلق يامال فرصة لعثمان ديمبلي.

وقال رافينا، الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة ضد بيتيس، إن “الفريق يتحدث عن أول ظهور ليامال، كنا نتحدث عن هذا على مقاعد البدلاء، عندما كان عمري 15 عاما أعتقد أنني كنت ألعب لفريق الحي الذي أعيش فيه، ورؤيته في هذا الملعب، مع كل هؤلاء الناس، أمر لا يصدق. كان من الأفضل لو سجل، لكنه سيسجل في لحظة أفضل وسيكون مهماً جداً للنادي”.