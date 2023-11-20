برشلونة يخسر جهود غافي وهل يغيب عن يورو 2024؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الشاب غافي تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي خلال مباراة منتخبي إسبانيا وجورجيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروربا بكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان له: “يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي”.

غافي غادر الملعب باكياً

ولم يذكر الفريق الكتالوني الفترة التي سيغيبها نجمه البالغ من العمر 19 عاماً، علماً أن هذا النوع من الإصابات يتطلب أكثر من 6 أشهر من العلاج والتعافي قبل العودة للملاعب ما يعني أن موسمه انتهى منطقياً، كذلك عدم مشاركته في “يورو 2024” المقرر إقامتها في ألمانيا بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.

وخرج غافي باكياً من الملاعب في الدقيقة 26 من المباراة التي فاز فيها لاروخا على ضيفه الجورجي 3-1.

بدوره قال الاتحاد الإسباني في بيان سابق بعد المباراة إن غافي تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا: إنها ضربة قاسية بالنسبة للاتحاد والمنتخب، ولي أنا، ولزملائه. لكن بالنسبة له ولناديه فهي مدمرة. أشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا هو الجانب البشع في لعبتنا”.