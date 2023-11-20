فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

برشلونة يخسر جهود غافي وهل يغيب عن يورو 2024؟

تعرض غافي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة ما قد يحرمه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروربا “يورو 2024” في ألمانيا الصيف المقبل

فريق التحرير by فريق التحرير
برشلونة وإسبانيا يخسران جهود غافي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الشاب غافي تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي خلال مباراة منتخبي إسبانيا وجورجيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروربا بكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان له: “يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي”.

غافي غادر الملعب باكياً

ولم يذكر الفريق الكتالوني الفترة التي سيغيبها نجمه البالغ من العمر 19 عاماً، علماً أن هذا النوع من الإصابات يتطلب أكثر من 6 أشهر من العلاج والتعافي قبل العودة للملاعب ما يعني أن موسمه انتهى منطقياً، كذلك عدم مشاركته في “يورو 2024” المقرر إقامتها في ألمانيا بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.

وخرج غافي باكياً من الملاعب في الدقيقة 26 من المباراة التي فاز فيها لاروخا على ضيفه الجورجي 3-1.

بدوره قال الاتحاد الإسباني في بيان سابق بعد المباراة إن غافي تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا: إنها ضربة قاسية بالنسبة للاتحاد والمنتخب، ولي أنا، ولزملائه. لكن بالنسبة له ولناديه فهي مدمرة. أشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا هو الجانب البشع في لعبتنا”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...