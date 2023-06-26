رسمياً.. غوندوغان ينتقل إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الالماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الانكليزي.

وقال برشلونة في بيان “توصل برشلونة وايلكاي غوندوغان الى اتفاق يقضي بانتقال الالماني الدولي الى النادي الكاتالوني بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي. سيعلن النادي قريبًا تفاصيل تقديمه رسميًا”.

وتابع “سينضم لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2025 مع امكانية التجديد لموسم اضافي. اما البند الجزائي الذي يتضمنه العقد فقيمته 400 مليون يورو”.

وتألق غوندوغان (32 عامًا) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم واحرز في صفوفه ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 11 هدفًا.

غوندوغان فضل برشلونة على التمديد مع سيتي

وحاول سيتي تمديد عقد قائده لكن عرضه كان لموسم واحد مع امكانية اضافة موسم جديد، لكن الالماني فضل عقدًا اطول مع برشلونة.

ويملك الألماني سجلا ذهبيًا منذ انتقاله الى سيتي قادمًا من بوروسيا دروتموند الالماني قبل 7 اعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني، اذ توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي 5 مرات، وكأس انكلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة. وعلى العموم، خاض غوندوغان 304 مباريات مع سيتي وسجل 60 هدفًا.

وقد يرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس في لاعبه الجديد خير بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المنصرم والانتقال الى إنتر ميامي الاميركي الى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في النادي الكاتالوني.