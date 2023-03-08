برشلونة قيد التحقيق في قضية فساد ورشوى

كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عرض على نادي برشلونة عام 2020 “مساعدته” في تقنية الحكم المساعد (VAR). لكن النادي الكاتالوني تجاهل العرض.

وأفادت معلومات بأن النيابة العامة في كاتالونيا تريد من الرئيس الحالي لبرشلونة، جوان لابورتا، أن يكون شاهداً في الملف الذي يشتبه بالتورط فيه الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو ومسؤولَين سابقين اخرين.

وكان برشلونة قد دفع منذ 2001 وحتى 2018 نحو 7 ملايين يورو للحكم السابق، ونجله خافيير، مقابل “استشارات تحكيمية شفهية”.

وأبلغ نيغريرا وزارة الخزانة أن هذه المدفوعات استهدفت ضمان تحكيم “محايد”، لن يُؤذي برشلونة.

وتزامن وقف الامداد المالي مع خروج نيغريرا من “اللجنة الفنية للحكام”، بعدما تسلّم لويس روبياليس رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأسفر انتشار فيروس “كوفيد-19″ على إيقاف موسم 2019-2020 لأشهر طويلة حول العالم بما في ذلك الليغا التي أحرز لقبها وقتها ريال مدريد، فيما شكا برشلونة من تقنية الـ”VAR”.

واعتبر بارتوميو آنذاك أن “مباريات كثيرة لم تشهد (تحكيماً) عادلاً”، مشدداً على أنه “متحيّز دوماً إلى (نادٍ) واحد”. لكن مدرب ريال مدريد آنذاك، زين الدين زيدان، ندّد بفرضية فوز فريقه “بواسطة الفار”.

وانتهز نيغريرا هذا السياق، واتصل بإدارة برشلونة، قائلاً لمسؤوليه بحسب “إلموندو”: “يمكنني مساعدتكم في الفار”. وأشار إلى أن لديه “تأثيراً بشأن الفار”، مضيفاً: “معي ستكون الأمور أفضل بالنسبة إليكم. إذا كنتم مهتمين، اتصلوا بي”.

لكن برشلونة كان مستاءً من رسالتين سابقتين وجهّهما إليه نيغريرا، تضمّنتا تهديدات بكشف “فضائح”، كما اضطر النادي إلى تقليص نفقاته خلال أزمة كورونا.

ووصف المدير التنفيذي السابق للنادي، أوسكار غراو، في رسالة إلكترونية إلى مديرين تنفيذيين آخرين في النادي، الحكم السابق بأنه “وقح”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك “إلموندو” وصحيفة “إلباييس”، أن النيابة العامة في برشلونة ستقدّم شكوى إلى القضاء في ملف نيغريرا، بعد 10 أشهر على بدء التحقيق، بالتعاون مع الشرطة.

ونقلت “إلموندو” عن مصادر في النيابة، إن شكواها ستكون ضد نادي برشلونة، بوصفه شخصية اعتبارية، وإنريكيز نيغريرا، وبارتوميو، إضافة إلى غراو والمسؤول السابق في النادي ألبرت سولير، للاشتباه في جرائم فساد بالأعمال وإدارة غير منصفة.

وتابعت الصحيفة أن ثمة “شكوكاً جدية بأن النادي اشترى خلال نحو عقدين، إرادة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام”.

وأرسل مكتب المدعي العام في كاتالونيا نصّ الشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة الثلاثاء، من أجل مراجعته. ولم يُتخذ قرار بعد بشأن رفع دعوى جنائية ضد خافيير إنريكيز نيغريرا، نجل الحكم السابق، أو تضمين الشكوى جريمة تزوير وثائق.

وأوردت “إلباييس” أن النيابة العامة في كاتالونيا تدرس الاستماع إلى كل رؤساء برشلونة خلال فترة تسديد تلك المدفوعات، بينهم لابورتا، الذي شغل المنصب أيضاً بين عامَي 2003 و2010، بوصفهم شهوداً. ويشمل ذلك أيضاً جوان غاسبارت (2000-2003) وساندرو روسيل (2010-2014).

لكن النيابية طلبت استدعاء بارتوميو بوصفه قيد التحقيق، لأن الجرائم المزعومة المُرتكبة خلال رئاسته للنادي، لم تصبح متقادمة بعد.

يعود المسار الوثائقي للمدفوعات التي حلّلتها النيابة العامة، إلى عام 2001، لكن مصادر التحقيق تشتبه في أنها بدأت في وقت سابق، أثناء رئاسة جوزيب لويس نونييز، الذي توفي في عام 2018، بحسب الصحيفة.