برشلونة بطل الدوري الإسباني للمرة الـ 28!

فاز فريق برشلونة على فريق إسبانيول بنتيجة 2-0 يوم الخميس، وهذا الفوز جعل برشلونة يفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 28 في تاريخه.

سجل اللاعب الشاب المتألق في برشلونة، لامين يامال (18 عامًا)، الهدف الأول بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53. واحتفل يامال بهدفه مثلما يفعل النجم الشهير ميسي أمام جماهير فريق إسبانيول. بهذا الهدف، أصبح لامين يامال أول لاعب في الدوريات الكبيرة في أوروبا يسجل أكثر من 13 هدفًا قبل أن يبلغ 18 عامًا، وذلك منذ عام 1955.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة (الدقيقة 90+5)، سجل اللاعب البديل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة. بهذا الفوز، ضمن برشلونة الفوز بالدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية البطولة، حيث أصبح الفارق بينه وبين فريق ريال مدريد (الوصيف) 7 نقاط، وهو فارق لا يمكن تعويضه.