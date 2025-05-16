فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

برشلونة بطل الدوري الإسباني للمرة الـ 28!

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدمبعد فوزه على مضيفه إسبانيول 2-0 ، الخميس

فريق التحرير by فريق التحرير

فاز فريق برشلونة على فريق إسبانيول بنتيجة 2-0 يوم الخميس، وهذا الفوز جعل برشلونة يفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 28 في تاريخه.

سجل اللاعب الشاب المتألق في برشلونة، لامين يامال (18 عامًا)، الهدف الأول بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53. واحتفل يامال بهدفه مثلما يفعل النجم الشهير ميسي أمام جماهير فريق إسبانيول. بهذا الهدف، أصبح لامين يامال أول لاعب في الدوريات الكبيرة في أوروبا يسجل أكثر من 13 هدفًا قبل أن يبلغ 18 عامًا، وذلك منذ عام 1955.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة (الدقيقة 90+5)، سجل اللاعب البديل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة. بهذا الفوز، ضمن برشلونة الفوز بالدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية البطولة، حيث أصبح الفارق بينه وبين فريق ريال مدريد (الوصيف) 7 نقاط، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...