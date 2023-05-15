برشلونة بطلاً لدوري الاسباني بعد فوزه على اسبانيول برباعية

توج نادي برشلونة بلقب بطولة الدوري الاسباني الـ 27 في تاريخه بعد فوزه على اسبانيول 4 – 2.
فوز برشلونة على إسبانيول رفع رصيده إلى 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن تحقيق اللقب قبل أربع جولات على نهاية الموسم.
وافتتح نادي برشلونة التسجيل مبكراً عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.
ولم يصمد اسبانيول كثيراً امام برشلونة وتلقى الهدف الثاني في الدقيقة 20 عن طريق الظهير أليخاندرو بالدي.
واضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الاول.
واصل برشلونة الضغط القوي على إسبانيول مطلع الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق المدافع جول كوندي، بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج، فيما سجل جافي بوادو هدف إسبانيول الأول في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.