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Posted inأخبار أريبيان بزنس

برج خليفة يتفوق على إيفل في الأكثر شهرة بين المعالم العالمية

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كشف تقرير جديد صادر عن موقع “مقارنة الأسواق” أن برج خليفة في دبي هو المعلم العالمي الأكثر شهرة، بمتوسط حجم بحث شهري يبلغ 2,240 مليون عملية بحث حول العالم و 6,179 مليون مشاركة تحت هاشتاغ #برج_خليفة على إنستغرام.

واحتل برج إيفل المرتبة الثانية بين أكثر المعالم شهرة بمتوسط 1,5 مليون عملية بحث شهرياً، ولكنه احتل الصدارة كالمعلم الأكثر شهرة في إنستغرام حول العالم، مع 7,192 مليون مشاركة تحت هاشتاغ #برج_إيفل.

وجاءت ساحة تايمز سكوير في المرتبة الثالثة، مع ما يقرب من 5 ملايين مشاركة على إنستغرام و 1.5 مليون عملية بحث بحث كل شهر.

واحتل تاج محل في الهند المرتبة الرابعة مع ما يقرب من 2,2 مشاركة على إنستغرام و 2,2 مليون عملية بحث بحث كل شهر.

واحتلت آثار بترا في الأردن المرتبة الـ 18 بين أكثر المعالم شهرة في العالم، مع ما يقرب من 1,6 مشاركة على إنستغرام و 1 مليون عملية بحث بحث كل شهر.

وجاءت ثلاثة معالم أمريكية أخرى من بين أفضل 10 معالم في العالم:

  • شلالات نياجارا (المرتبة الرابعة) :  1,8 مليون عملية بحث شهرياً، 3,6 مليون مشاركة تحت هاشتاغ #شلالات_نياغارا.
  • جراند كانيون (المرتبة السادسة) : 1,2 مليون عملية بحث شهرياً، 4,2 مليون مشاركة تحت هاشتاغ #جراند_كانيون.
  • البيت الأبيض (المرتبة التاسعة) : 1,9 مليون عملية بحث شهرياً، 1,5 مليون مشاركة تحت هاشتاغ #البيت_الأبيض.
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