سامر باطر by سامر باطر

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برج خليفة يعرض تهاني خاصة لمواليد شهر فبراير- شباط!

سامر باطر by سامر باطر

تعرض واجهة برج خليفة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تهاني خاصة للاحتفال بمواليد شهر فبراير/شباط.

وفي كل يوم خلال الشهر الجاري يمكن لزوار دبي والمقيمين فيها التوجه مساء عند الساعة التاسعة إلا ربع 8:45، للاحتفال بعيد ميلاده قرب برج خليفة لمشاهدة التهاني

يذكر أن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية احتفت بدورها مؤخرا ببرج خليفة في الذكرى الـ 13 لافتتاحه، ونشرت لقطات فيديو حول الأرقام القياسية التي حطمها البرج، والذي تم افتتاحه في الرابع من يناير عام 2010.

ولفتت الموسوعة أنه منذ افتتاحه في عام 2010 أصبح برج خليفة أطول مبنى في العالم، حيث استغرقت عملية البناء فيه نحو 6 سنوات، ويحتوي على 24 ألف نافذة استغرقت نحو 3 أشهر لتلميعها. وأضافت أن المبنى يعد الأعلى على مستوى العالم بارتفاع يصل إلى 828 متراً، وبذلك فإنه يتجاوز المبنى الأعلى السابق «تايبيه 101» بنحو 300 متر، وقالت إنه يمكن رؤية البرج من على بعد يصل إلى 95 كيلومتراً، بحسب صحيفة البيان. وأشارت إلى أن البرج يتكون من أكثر عدد من الطوابق يصل إلى 163 طابقاً، حيث يضم الطابق الـ 148 أعلى نقطة للمراقبة في الهواء الطلق، أما الطابق الـ 145 فيحتوي على أعلى صالة اجتماعات في العالم. ولفتت الموسوعة في الفيديو إلى أنه في عام 2014 نفذ كل من فريد فوجين وفينس ريفيت أعلى قفزة في العالم من على قمة البرج. وذكرت أنه في العام 2015 تم تنفيذ أعلى ألعاب نارية من على المبنى.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...