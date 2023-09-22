سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

برج خليفة، ضمن أحدث عجائب الدنيا السبع التي يبحث عنها الناس حول العالم

سامر باطر by سامر باطر

حلّ برج خليفة، الذي يعتبر المبنى الأعلى ارتفاعا في العالم، ويقف شاهقا بارتفاع 2717 قدماً في السماء في المرتبة الثانية بين عجائب الدنيا السبع التي بحث عنها الناس من حول العالم مؤخرا.

وأجرت شركة تأمين على السفر-أولكلير ترافل، تحليلا لما يبحث عنه الناس مع معالم سياحية حول العالم، وحل برج خليفة في المرتبة الثانية ضمن ما تسميه عجائب الدنيا الجديدة في العالم لتحديد المعالم السياحية حول العالم التي تثير اهتمام الناس أكثر من غيرها، وبالتالي جعلها أكثر الوجهات المذهلة التي تستحق لقب “عجائب العالم” .

جرى تحليل الصفحات الأكثر زيارة في موسوعة ويكيبيديا، التي يبحث فيها الكثيرون لإشباع فضولهم تجاه معالم الدول السياحية، ومن خلال تحليل مشاهدات الصفحات لأكثر من 4300 معلم من كل بلد حول العالم، برزت صفحات البلدان الأكثر زيارة، وكشف التحليل عن مناطق الجذب التي تنال إقبالا أكبر لمعرفة المزيد عنها، وحل تاج محل (الهند) – 28,601,383 بأكبر عدد من المشاهدات فيما نال برج خليفة (الإمارات العربية المتحدة) المرتبة الثانية بقرابة 23 مليون مشاهدة للصفحة.

تلا برج خليفة جبل إيفرست (نيبال) – 22,066,676 مشاهدة.

تلاه تمثال الحرية (الولايات المتحدة الأمريكية) بـ 19,851,871 مشاهدة، وسور الصين العظيم (الصين) – 17,405,607 مشاهدة ثم برج إيفل (فرنسا) – 17,316,414 مشاهدة.

وأخيرا في المرتبة العاشرة، حلت قلعة ومدينة ماتشو بيتشو (بيرو) – 14,229,131 مشاهدة.

وحلت مدينة تدمر الأثرية في سوريا ضمن أكثر الوجهات التي بحث عنها الناس تلاها جبل نابو في الاردن وبعلبك في لبنان وبابل في العراق، ضمن الوجهات الأهم في آسيا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...