برج جدة الأطول في العالم يستقطب أوراسكوم المصرية ودايو الكورية

ذكرت مجلة “ميد” أن المزيد من الشركات المحلية والعالمية تواصلت مع شركة جدة الاقتصادية للمشاركة في مناقصة عقد استكمال مشروع “برج جدة” أطول برج في العالم، الذي يزيد ارتفاعه عن 1000 متر في المملكة العربية السعودية.

ومن بين الأسماء العالمية الأكثر شهرة التي تقدمت هي شركة دايو الكورية الجنوبية وشركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية. وأوراسكوم هي مساهم بنسبة 50% في مجموعة بيسيكس البلجيكية، التي كانت جزءاً من المشروع المشترك الثلاثي الذي بنى برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً في دبي.

وأبدت شركة “بيسيكس” رغبتها بالعمل في مشاريع أبراج أخرى حطمت الأرقام القياسية في السنوات الأخيرة. فقد أكملت أساسات مشروع أطول برج في ميناء خور دبي وشاركت في المناقصة – التي تم إلغاؤها في نهاية المطاف – لبناء البنية الفوقية للبرج كجزء من مشروع مشترك مع شركة تيشمان، التي تمتلكها شركة إيكوم ومقرها الولايات المتحدة.

وذكرت “ميد” حصرياً في أيلول / سبتمبر أن شركة “سامسونغ سي اند تي” كانت واحدة من 14 شركة تمت دعوتها لإكمال برج جدة.

وتشمل الشركات التي تمت دعوتها لتقديم عطاءات العقد :

المباني (محلية)

بواني (محلية)

ميناء الصين (الصين)

الشركة الصينية الحكومية لهندسة البناء (الصين)

شركة اتحاد المقاولين (لبنان)

السيف للمقاولات الهندسية (محلية)

هيونداي للإنشاءات الهندسية (كوريا الجنوبية)

محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (الكويت)

نسما وشركاهم (محلية)

باور تشاينا (الصين)

سامسونج سي اند تي (كوريا الجنوبية)

فريسينت السعودية (محلية)

سكانسكا (السويد)

ستراباج (أوروبا).

ونقلت “ميد” عن مصدر مطلع أن هذه الشركات تقوم بتكوين تحالفات مشتركة، ويتوقع المصدر أن تضم التحالفات المشتركة شركاء دوليين وإقليميين ومحليين.

وتم الانتهاء من ثلث أعمال البناء للبنية الفوقية للبرج، والتي بدأت في أوائل عام 2010 مع مجموعة بن لادن السعودية المحلية (SBG) كمقاول.

كما تم الانتهاء من الأساسات وأعمال الأساسات للبرج الذي حطم الأرقام القياسية. وأكملت شركة باور الألمانية أعمال الأساسات للمبنى.

وقامت شركة جدة الإقتصادية بإجراء تقييم مستقل للهيكل قبل إصدار المناقصة.

على الرغم من أن مجموعة بن لادن لم تعد تعمل كمقاول في المشروع، إلا أن الفريق الاستشاري ظل كما هو عليه، فشركة الهندسة المعمارية هي “أدريان سميث وغوردون جيل” ومقرها الولايات المتحدة، ومدير المشروع هو دار الهندسة في لبنان (الشاعر وشركاه).

ويذكر أن المساهمين في شركة جدة الإقتصادية هم شركة المملكة القابضة بحصة 40%، ومجموعة بخش بحصة 40%، ومجموعة الشربتلي بحصة 20%.