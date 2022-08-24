برجيل القابضة تعتزم استثمار مليار دولار في السعودية بحلول 2030

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، مزود الرعاية الصحية ومقرها الإمارات العربية المتحدة والتي يُقال إنها تفكر في طرح عام أولي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية، تهدف لتعزيز التعاون بين مجموعة الرعاية الصحية الخاصة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها مع المعاهد السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية وضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في المملكة بحلول عام 2030، كجزء من توسعها في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي شمشير فاياليل لوكالة رويترز عبر الهاتف “إنها مذكرة تفاهم غير ملزمة لكننا نأخذها على محمل الجد وأعتقد أن السوق كبيرة. الإمكانات ضخمة ونعتقد أنه رقم يمكن تحقيقه”.

وأضاف أن برجيل تجري محادثات للشراكة مع كيانات عامة وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يشمل مستشفيات في السعودية.

وتابع: “سيتوجه انتشارنا بشكل أكبر نحو النفقات الرأسمالية والاستثمارية… تعتمد مثل هذه الأصول وربما بعض التجديدات على حالة تلك الأصول التي نستهدفها الآن”.

وتتطلع الشركة التي تدير 39 مستشفى ومركزاً طبياً، إلى استكشاف فرص الاستثمار من خلال المشاريع المشتركة والتعاون مع القطاعَين العام والخاص من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية المتنوعة وتعزيزها في جميع أنحاء السعودية، بما في ذلك تأسيس شبكة رعاية صحية رائدة تشمل المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والرعاية الصحية الرقمية والمستشفيات التخصصية الفائقة والشاملة وبرامج البحوث السريرية، كما تشمل التزاماتها البحثية استكشاف الابتكارات في الوقاية من السرطان والفحص والعلاج.

وستقوم برجيل بموجب التعاون مع وزارة الاستثمار السعودية في دعم المبادرات الإنسانية والتطوعية في مجال الرعاية الصحية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتجري المجموعة مناقشات مع العديد من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومستشفيات القطاع العام الرائدة في المملكة لتوفير هذه الخدمات، حيث تتوقع المجموعة البدء في تنفيذ اتفاقيات التعاون رسمياً خلال الأشهر القادمة.