برجيل القابضة تحقق قفزة كبيرة في الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2025

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج مالية استثنائية خلال الربع الثاني من عام 2025. حققت المجموعة قفزة هائلة في صافي الأرباح بلغت 128.9% لتصل إلى 148 مليون درهم إماراتي، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات وكفاءة تشغيلية عالية. كما شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 59.4%، مما رفع هامش الأرباح إلى 22%. يعود هذا الأداء المتميز إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها ارتفاع إقبال المرضى مع زيادة بنسبة 12.1%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية القيمة مثل علاجات الأورام، والتلقيح الصناعي، والتشخيصات المتقدمة. كما ساهم في الأداء نمو قطاع الأورام، وسجلت إيرادات قطاع طب الأورام نموًا ملحوظًا بنسبة 36.7%، بفضل التوسع في شبكة علاج الأورام وتحسين معدلات تحويل المرضى للعلاجات الجراحية. فضلا عن التوسع الاستراتيجية حيث نفذت المجموعة مبادرات توسعية هامة، شملت الاستحواذ على مركز “أدفانس كير” لتشخيص وعلاج الأورام في دبي، وافتتاح عيادات جديدة في العين والشارقة وعُمان، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال. بالإضافة إلى الأداء المالي القوي، ركزت برجيل على تعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة عبر إطلاق عدة مبادرات منها الصحة النفسية وأطلقت المجموعة منصة “الكالما” الإقليمية للصحة النفسية بالتعاون مع شركاء، بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات. أما للعلاج الطبيعي، فقد استحوذت برجيل على مركز رئيسي للعلاج الطبيعي في الرياض، لتعزيز شبكة “فيزيوثيرابيا” التابعة لها في المملكة العربية السعودية. وهناك الابتكار الرقمي حيث أطلقت منصة “دوكتور” اللوجستية للرعاية الصحية بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تهدف إلى إيصال الخدمات الطبية للمجتمعات الساحلية والنائية. كما واصلت اعتماد أدوات تشخيص بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 18.7% لتصل إلى 1,403 مليون درهم إماراتي. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 306 ملايين درهم، مع هامش أرباح مرتفع بنسبة 21.8%. فيما وصل صافي الربح إلى 148 مليون درهم إماراتي، مما يعكس زيادة كبيرة في هوامش الأرباح. كما أظهرت الأقسام الرئيسية نموًا قويًا، حيث ساهم قطاع المستشفيات بنسبة 89% من إجمالي الإيرادات، مسجلاً نموًا بنسبة 17.3%، بينما حقق قطاع المراكز الطبية نموًا استثنائيًا بنسبة 36.8%. وشهدت مدينة برجيل الطبية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو، زيادة في الإيرادات بنسبة 14.7%، مدفوعة بزيادة عدد المرضى بنسبة 30.4%.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا