براد شاي قديم يباع بالسعودية في مزاد بـ5500 ريال !

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدى المزادات المحلية في أسواق العاصمة الرياض، يضم مجموعة من المتسوقين في مزاد شعبي لقطع قديمة تجاوز سعر أحدها الـ5000 ريال، على الرغم من أن القطعة المباعة عبارة عن ابريق شاي قديم مصنوع من “الغضار” .

و تم عقد المزاد على صينية شاي نادرة عرضت في سوق “الزل” أقدم أسواق مدينة الرياض، إذ تأسس السوق عام 1901م، ويعد في العهد الحديث من أبرز الأسواق الشعبية في الرياض، وهو أحد أجزاء منطقة قصر الحكم التجارية ، ومن أكبر التجمعات لبيع الملبوسات والأدوات الرجالية التراثية والتحف والتراثيات وصناعة الأحذية الشعبية ومحلات بيع العطورات الشرقية، إضافة إلى وجود حراج ومزاد علني دائم، مستقل داخل السوق يتم من خلاله عرض السلع القديمة.

وفي مقطع الفيديو ، يظهر شخص وهو يستهزئ بأحد الأشخاص بسبب قيمة براد الشاي البالغة 5500 ريال ، ويكرر بانتصار ” ربحت يا أبو صالح ، يا له من فوز”.

أظهر الفيديو وجود عدد كبير من المواطنين في المزاد، حيث يرغبون في الاستفادة من المزاد الذي يجري على أشياء تراثية نادرة.