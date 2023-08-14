برايتون يوافق على بيع كايسيدو لتشيلسي مقابل 25 ضعفاً لسعره السابق

وافق نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم على جعل الإكوادوري مويسيس كايسيدو أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بضمه من منافسه المحلي برايتون مقابل 115 مليون جنيه استرليني (146 مليون دولار، 133 مليون يورو)، وفق ما أفادت التقارير الإثنين.

وسيكون برايتون بالتأكيد المستفيد الأكبر من هذه الصفقة، اذ ضم كايسيدو الى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه استرليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021، أي أنه سيبيعه بحوالي 25 ضعفاً للسعر الذي دفعه للحصول على خدماته.

وكان لاعب الوسط الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 21 عاماً، هدفاً أيضاً لليفربول الذي اتفق مع برايتون الجمعة من أجل ضمه في صفقة قياسية أيضاً قدرها 110 ملايين جنيه استرليني.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee ???? #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

لكن اتضح خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كايسيدو فضل الانتقال الى تشيلسي وسينضم الى نادي غرب لندن بعقد مدته ثمانية أعوام بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ويأمل تشيلسي الذي تعادل الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز، أن يكون اللاعب متاحاً للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني وست هام.

ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو في وسط الملعب بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديس الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في كانون الثاني/يناير الى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

واستبعد كايسيدو عن تشكيلة برايتون في مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي انتهت بالفوز على لوتون 4-1 السبت.