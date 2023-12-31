برامج أيدول في مهب الريح بعد دعوى قضائية ضد المنتج من باولا عبدول

تلقى برنامج المنوعات الموسيقي أميريكان أيدول ضربة طالت سمعته مع دعوى قضائية قامت برفعها بولا عبدول ضد منتج البرنامج نايجل. وتتهم النجمة الأميركية عبدول نايجل ليثجو منتج البرنامج الشهير أميريكان أيدول الذي تبثه شبكة “آي بي سي” الأميركية، وتنتجه شبكة فريماتل، بانتهاكات جنسية طالتها وإحدى مساعداتها وتلمح إلى استشراء التصرفات غير المهنية من قبل المشرفين على البرنامج(نص الدعوى) .

عبدول وهي مغنية ومصممة رقص وشخصية تلفزيونية معروفة، كانت في لجنة تحكيم برنامج “أميركان أيدول” طوال 8 سنوات قبل أن تغادره في أغسطس 2009.

وتزعم الدعوى أيضًا أن ليثجو “استفز باولا مرارا من خلال الاتصال بها والقول إنهما يجب أن يحتفلا لأنه “مرت سبع سنوات وقد انقضى وقت مقاضاته بسبب قانون تقادم القضية”.

وجاء في ملف المحكمة أن عبدول ظلت صامتة لسنوات بسبب “الخوف من التحدث علانية ضد أحد أشهر منتجي برامج المسابقات التلفزيونية الذين يمكن أن يكسروا مسيرتها المهنية بسهولة”، بالإضافة إلى العقود المهنية التي “حرمتها” من عملها. وفقرتن العقد التي تمنع الكشف عن “أي شيء يمكن اعتباره معلومات تجارية سرية” أو “مهينة”.

يذكر أن النجمة باولا عبدول مغنية وكاتبة وراقصة ومصممة رقصات مايكل جاكسون وممثلة وشخصية تلفزيونية، وهي أمريكية من أصول سورية، وكان والدها هاري عبدول من عائلة عبدول اليهودية الحلبية،