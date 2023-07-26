نفى فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، ما أشيع حول رفض زوجة الأسطورة الأرجنتينية اللاعب ليونيل ميسي انتقاله إلى نادي الهلال.

وقال في أحد لقاءاتها التلفزيونية : “الناس ظلمت زوجة ميسي وهي مستعدة تجي السعودية للسياحة بدون أن ندفع لها ريال واحد”.

و أضاف “أنتونيلا .. ستأتي هي وصديقاتها للسعودية بهدف السياحة دون مرافقة زوجها ميسي و دون مقابل “.

وحول تجديد عقد ميسي كسفير للسياحة السعودية قال:” نحن ندرس هذا الأمر.. ونعتقد الآن أن لدى ميسي جماهيرية عالية في أمريكا، فلو تحدث عن السياحة السعودية في السوق الأمريكي سيكون له تأثيره، ونتوقع أن يتحدث عنا لقناعته هو شخصيا أن السعودية تستحق الزيارة .

اللاعب ليونيل ميسي سفير للسياحة في السعودية، لكن بعد حدث تعاقده مع النادي الأمريكي، الكثير من الجماهير الهلالية، اتهمت أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي بأنها هي السبب وراء عدم قدوم زوجها للسعودية؛ و أنها كانت وراء انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي وعدم ارتدائه قميص “الزعيم”، بسبب عدم رغبتها في العيش بالمملكة.

لكن مع كل هذا الهجوم على أنتونيلا خرج فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، ونفى كل هذه الشائعات على زوجة ميسي .

ميسي يعمل كسفير للسياحة في السعودية، لكن هذا لم يمنعه من رفض عرض بقيمة مليار يورو من الهلال، لمدة عامين، وتفضيل الانتقال لإنتر براتب لن يزيد في 3 مواسم على 180 مليون دولار، بواقع 60 مليونا في الموسم.

?️? فهد حميد الدين (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة):



"زوجة ميسي هاجموها مسكينة، هي قالت لنا بتجي مع صديقاتها للسعودية للسياحة بدون عقد وبدون مقابل" ?? pic.twitter.com/wUerfL3ejF — أخبار الهلال (@hilalstuff) July 25, 2023