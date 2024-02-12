عمالقة التكنولوجيا.. من منهم يتصدر قائمة براءات اختراع الذكاء الاصطناعي؟

مايكروسوفت.. جوجل.. أوبن أيه آي؛ هؤلاء العمالقة أول ما يتبادر إلى أذهانكم عند محاولة الإجابة على سؤال: ما الشركة صاحبة النصيب الأكبر من طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة؟ ولكن الإجابة الصحيحة بحسب موقع أكسيوس، هي شركة IBM (آي بي إم).

بالطبع مسألة براءات الاختراع تتصل في المقام الأول بحفظ حقوق الشركة، إلا أنها في هذه الحالة تشير إلى الاهتمام الكبير من جانب عمالقة التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي.

ترتيب عمالقة التكنولوجيا في براءات الاختراع

ووفقا لبحث أجرته IFI Claims لخدمات براءات الاختراع، فقد تقدمت آي بي إم بنحو 1600 طلب براءة اختراع خلال الخمس سنوات الماضية، بينما حلت جوجل في المرتبة الثانية بفارق كبير (1037 براءة)، تليها مايكروسوفت (695)، ثم سامسونج (608)، وإنتل (396).

واحتلت براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي 22% من إجمالي الطلبات.

ماذا عن قائد ثورة الذكاء الاصطناعي؟

لم تظهر شركة أوبن أيه آي التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المراكز الخمسة وعشرين الأولى، إذ لم تتقدم إلا بطلب واحد فقط خلال العام الماضي.

وربما يعود السبب إلى أن هذا هو الطلب الوحيد المتاح للجمهور، أو أن الشركة اختارت الاحتفاظ بأسرارها التجارية للحفاظ على ابتكاراتها الجديدة بعيدا عن أعين المنافسين.

ويبدو أن جميع الشركات لا تركز على الحصول على هذا النوع من الحماية لابتكاراتها مثل أوبن إيه آي (منشئ Chat GPT)، ولا يتم منح جميع الطلبات براءات الاختراع.

كما أنه لا توجد ضمانات بأن الاختراع الحاصل على براءة اختراع سيصبح ميزة أو منتجًا.

أسرار طلبات براءة الاختراع

ما بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعلقة بالصور، والنصوص، ومقاطع الفيديو، والنطق، تتنوع طلبات “آي بي إم” لبراءات الذكاء الاصطناعي، وهو نفس النهج الذي تسير عليه طلبات “جوجل”، و”سامسونج”.

أما طلبات شركة “إنفيديا” فتركز على الصور، ومقاطع الفيديو، المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما تركز آبل على النطق.

هذا العام، احتلت شركة كوالكوم المركز الثاني، لتصبح أول شركة أمريكية خلال العقود الثلاثة الماضية تتفوق على شركة IBM.

وقالت شركة IBM إنها ستتبع نهجًا أكثر انتقائية فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، مع التركيز على المجالات الرئيسية بدلاً من تسجيل براءات الاختراع لجميع اختراعاتها.

مع شغف عمالقة التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، يزداد أيضا شغفها بتقليص أعداد الموظفين.

ورغم أن تلك الشركات التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات تزعم أنها تضع مصالح الموظفين في اعتبارها في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن إجمالي الإقالات في مجال التكنولوجيا منذ بداية 2024 فقط تجاوز 34 ألف موظف، مع الإشارة إلى أن التسريحات تأتي في العادة عقب ضخ الشركات استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الجديدة.

وكانت شركة IBM منذ فترة طويلة هي الشركة الرائدة بشكل عام عندما يتعلق الأمر ببراءات الاختراع الأمريكية، لكن سامسونج تصدرت القائمة خلال العامين الماضيين بالنسبة لمعظم جوائز براءات الاختراع الأمريكية.

ما يجب مراقبته

كل واحدة من براءات الاختراع هذه مخصصة لاختراع من صنع الإنسان يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لكن أحد الأسئلة الكبيرة الناشئة هو كيفية التعامل مع الاختراعات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي نفسه مع تقدم التكنولوجيا.

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث عن مواد، وصيغ جديدة لكل شيء بدءًا من البطاريات، وحتى الأدوية.

لكن القانون لم يستقر بعد على كيفية التعامل مع الاختراعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ومعظم أشكال حماية الملكية الفكرية تتطلب أن يكون الإنسان هو من ابتكر العمل.