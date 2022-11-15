بديل للهاتف والكمبيوتر…عالم جديد تشكله نظارات الواقع الافتراضي

كشف مركز المستقبل للأبحاث والدراسات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أن نظارات الواقع الافتراضي المستخدمة في ألعاب الفيديو، ستكون بديلة للهواتف الذكية مستقبلا.

وبينت دراسة نشرها موقع “إرم نيوز” الإماراتي أن هذه النظارات سيجري إعادة تصميمها وربطها بشبكة الإنترنت لتكون مدخلا حقيقيا لعالم الميتافيرس.

سلطت الدراسة، التي أجراها الدكتور “إيهاب خليفة” رئيس وحدة التطورات التكنولوجية في المركز، تحت عنوان “الميتافيرس.. مستقبل العمران البشري في عالم ما بعد الإنترنت”، الضوء على خصائص عالم جديد اقترب من حياة البشر له سمات مميزة:

• الميتافيرس مجموعة لا متناهية من العوالم الافتراضية، يمكن إنشاؤها عبر مساحات مختلفة داخل الإنترنت، مثل تلك العوالم التي تحدث عنها فيلم Ready player One الصادر عام 2018، حينما جسد الواقع الذي سوف تعيشه البشرية عام 2045.

• نظارات الواقع الافتراضي ستكون بديلة لشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية في الدخول لعالم الميتافيرس.

• بعد تزويد نظارات الواقع الافتراضي بتقنيات الواقع المعزز سينشأ عالم مختلط هو المتيافيرس.

• هذا العالم ينشأ عند دمج تقنيات الواقع المعزز التي تعرض المعلومات الخاصة بأي شيء تقع عليه عينك في الواقع الحقيقي، مع تقنية الواقع الافتراضي الذي تغلب عليه التصميمات الرقمية.

• العالم مهيأ لعالم الميتافيرس من خلال انتشار ثقافة العمل والتعليم والتسوق عبر الإنترنت، وكون الحياة الإنسانية بات جزء كبير منها “أون لان”.

• أصبحت الأجيال الأقل سناً مرتبطة بالتكنولوجيا أكثر من كونها مرتبطة بممارسة الهوايات التقليدية كالرياضة والرسم.



• هذا العالم الجديد يقدم فرصاً حقيقية لإنشاء عوالم افتراضية وفق رغبات المستخدمين وأحلامهم، حيث يجد فيه الناس متنفساً عن الواقع الذي بات مزعجاً إلى حد كبير.

• حياة البشر من خلال عالم الميتافيرس قد تكون خالية من المشاكل، حيث يستطيع الشخص تحقيق طموحاته وبناء حياته المثالية.

• الدراسة حذرت من الابتعاد عن الحاية الواقعية والتحول عن عمران الأرض والتفاعلات الإنسانية بشتى أنواعها، حيث بيئة الميتافيرس كلها مصطنعة ومرتبة وفق خيال المستخدم ورغباته، كأنه يكتب رواية سعيدة ثم يعيش أحداثها بنفسه، فيُدمنُها ويصبح غير قادر على الخروج منها لمواجهة الواقع.