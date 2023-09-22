بدون تشفير.. ما القنوات الناقلة لبطولة دوري السوبر الإفريقي؟

بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق فسخ تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولاته، تساءلت جماهير الأندية العربية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي عن مصير البطولة.

وتقام بطولة دوري السوبر الإفريقي لأول مرة الشهر المقبل، بمشاركة 3 أندية عربية هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

كيف تشاهد بطولة دوري السوبر الإفريقي مجانا؟

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية حصولها على حقوق دوري كرة القدم الإفريقي (السوبر ليج).

ومن المقرر أن يتم بث مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة مجاناً.

وأعلنت قناة أبوظبي الرياضية التعاقد مع المصري سيد عبدالحفيظ والمغربي عزيز بودربالة لتقديم الاستوديوهات التحليلية المصاحبة لدوري كرة القدم الإفريقي (السوبر ليج).

تردد قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر نايل سات

اسم القناة: AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

اسم القناة: AD Sports 2 SD.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

موعد دوري السوبر الإفريقي 2023

وتنطلق مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم (السوبر ليج)، الشهر المقبل ويبدأ الأهلي المصري مشواره في دوري السوبر الإفريقي بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، في اللقاء المقرر له يوم 20 أكتوبر المقبل.

وتقام فعاليات البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر.

ما هو نظام دوري السوبر الإفريقي؟

النسخة الأولى من كأس السوبر الإفريقي ستقام بدءا من مرحلة خروج المغلوب مباشرةً بعد أداء مباراتي ذهاب وعودة.

وستلعب فرق التصنيف الأول أمام فرق التصنيف الثاني من الدور ربع النهائي وحتى نصف النهائي.

ما هي الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي؟

البطولة القارية الجديدة ستقام بمشاركة 8 أندية من كبار القارة، بينها 3 أندية عربية هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي وإنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

ما هي جوائز دوري السوبر الإفريقي؟

ستكون بطولة دوري السوبر الإفريقي هي الأكثر قيمة في إفريقيا، كما وصفها “كاف” عبر موقعه الرسمي في وقت سابق.

وذكر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن إجمالي جوائز دوري السوبر الإفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 11.5 مليون دولار.

لكن جوائز النسخة الأولى للبطولة ستكون مختلفة، حيث تحددت جوائزها بمبالغ أقل بكثير، لكن لن يتحمل أي فريق مصاريف الإقامة والتنقلات ورحلات الطيران.

وحسب بيان للنادي الأهلي المصري، فإنه تلقى من اللجنة المنظمة تفاصيل جوائز المشاركة في دوري السوبر الإفريقي على النحو التالي:

الفرق المشاركة في دور الثمانية: مبلغ 900 ألف دولار.

الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي: مليون و700 ألف دولار.

الفريق صاحب المركز الثاني: 2 مليون و800 ألف دولار.

الفريق الفائز باللقب: مبلغ 4 ملايين دولار.

ما هي مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي؟

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

بترو أتلتيكو × صنداونز – 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

على أن تقام مباراتي الذهاب يوم 29 أكتوبر، والإياب يوم 1 نوفمبر.

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر