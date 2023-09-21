دوري أبطال أوروبا: بداية مبشرة لأرسنال ومثيرة لبايرن

حقق أرسنال الإنكليزي عودة قوية إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-0، وعانى ريال مدريد الإسباني قبل التغلب على ضيفه أونيون برلين الألماني 1-0، فيما حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 4-3 الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأفلت إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي، من الخسارة أمام ريال سوسييداد الإسباني، فانتزع تعادلا قاتلا 1-1، وعاد مواطنه نابولي بفوز ثمين من أرض مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1.

عودة قوية لأرسنال

على ملعب “الإمارات” في لندن، كشر أرسنال عن أنيابه في مستهل مشواره في المسابقة، العائد إليها بعد 6 سنوات من الغياب، مكتسحا ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي هذه المشاركة الأولى للنادي الإنكليزي في دوري الأبطال منذ موسم 2016-2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، والبلجيكي لياندرو تروسار (20)، والبرازيلي غابريال جيزوس (38) والنروجي مارتن أوديغارد (70).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لنس الفرنسي 1-1.

وافتتح النادي الأندلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، بعد مجهود رائع وتمريرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش.

لكن الفرنسيين تمكنوا من إدراك التعادل بهدف أنجيلو فولغيني من ركلة حرة رائعة أسكنها في الزاوية اليمنى العليا للحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش (24).

بايرن يزيد محن يونايتد

وضاعف بايرن ميونيخ محن ضيفه مانشستر يونايتد، عندما تغلب عليه 4-3 في مباراة مجنونة ضمن منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعيش نادي “الشياطين الحمر” أزمة عميقة، ويواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيبة للآمال، شهدت خسارته 3 مرات من أصل 5 مباريات في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، بفارق 9 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد 3 مرات في مبارياته الخمس الأولى.

لكن ذلك لم يكن تبريرا للشفقة من بايرن ميونيخ، الذي سجل أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنكليزي هاري كاين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف يونايتد.

وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد، وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي إلى تعادل 2-2.

وتقدم الضيوف عن طريق النروجي محمد اليونسي (35) والبرتغالي ديوغو كونكالفيس (58)، لكن أصحاب الأرض استغلوا النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي بعد طرد الظهير إيلياس ييليرت بالبطاقة الصفراء الثانية (73)، وردوا بهدفي الفرنسي ساشا بويي (86) والبرازيلي تيتي (88).

لاوتارو ينقذ إنتر

وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد، بإدراكه التعادل 1-1.

وكان سوسييداد في طريقه إلى فوز مستحق عندما تقدم بهدف مبكر لبرايس منديس، لكن القائد مارتينيس حرمه من ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87.

وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا البرتغالي بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ النمسوي 0-2 على ملعب “النور” في لشبونة.

ريال مدريد يفوز بشق الأنفس

وتغلب نادي ريال مدريد على ضيفه يونيون برلين بشق الأنفس 1-0 على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بفضل هدف قاتل من لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.