أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة تحذر من استخدام بدائل السكر التي تعرف بالمُحليات غير السكرية لإنقاص الوزن، مشيرة إلى المخاطر الصحية المحتملة وعدم وجود أدلة تظهر فائدتها في ذلك بل يمكن أن تتضمن أعراضها الجانبية زيادة خطر الاصابة بالسكري نوع 2 وأمراض القلب.

وتتضمن بدائل السكر الخالية منه كل من ستيفيا stevia ومشتقاتها ونيوتيم وأسبارتام وكل من (acesulfame , advantame, cyclamates, neotame, saccharin, sucralose)

وأشار البيان إلى تأكيد الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في منظّمة الصحة العالمية إلى ضرورة اتباع عادات صحيحة مع الاطفال من سن مبكرة بالتقليل من حلاوة النظام الغذائي في سن مبكرة لتحسين الصحة”.

ولفتت المنظمة في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن الارشادات الجديدة تأتي بعد متابعة منهجية للدراسات العلمية السابقة.

وعن محاولة تقليل الوزن من خلال تقليص تناول السكريات، يلفت البيان إلى أن المُحليات البديلة لا تساعد في تقليل دهون الجسم على المدى الطويل، كما إن الاستخدام طويل الأمد لها قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، أو حتى الوفاة المبكرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الإرشادات الجديدة لا تعتبر توصية بتناول المزيد من السكر الحقيقي بدلا من ذلك، لكنها تهدف إلى ضرورة تقليل السكر بشكل عام في النظام الغذائي اليومي. كما أنها لا تنطبق على منتجات العناية الشخصية والنظافة التي تحتوي على بدائل السكر مثل معجون الأسنان ، وكريم البشرة ، والأدوية ، أو على السكريات منخفضة السعرات وكحولات السكر (polyols) ، وهي سكريات أو مشتقات سكر تحتوي على سعرات حرارية وبالتالي لا يتم اعتبارها بدائل سكريات non-sugar sweeteners (NSS).