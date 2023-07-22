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بدء وصول أول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بدء وصول طلائع المعتمرين للعام 1445 هـ
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بدء وصول أول المعتمرين إلى جدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن بدء وصول طلائع المعتمرين للعام 1445 هـ

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن بدء وصول طلائع المعتمرين للعام 1445 هـ.

وقال المطار في تغريدة عبر موقع تويتر باللغة العربية “بدء وصول طلائع المعتمرين.. #خدمتكم_شرف”، وباللغة الإنكليزية “The arrival of the first Pilgrims #ItsAnHonorToServeYou”

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت لحاملي تأشيرة العمرة القدوم ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ (يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو/تموز 2023).

وأوضحت أن “صلاحية التأشيرة: 3 أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في أواخر مايو/أيار الماضي أن آخر موعد للعمرة للعام الهجري 1444 هـ وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الموافق 4 يونيو/حزيران 2023، قبل أن تعلن، الأسبوع الماضي، عن بدء موسم العمرة الجديد للعام 1445 هـ في غرة محرم 1445 هـ.

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