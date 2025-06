بدء وصول أول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن بدء وصول طلائع المعتمرين للعام 1445 هـ.

وقال المطار في تغريدة عبر موقع تويتر باللغة العربية “بدء وصول طلائع المعتمرين.. #خدمتكم_شرف”، وباللغة الإنكليزية “The arrival of the first Pilgrims #ItsAnHonorToServeYou”

بدء وصول طلائع المعتمرين ..#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/suoIPrm88v — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) July 22, 2023

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت لحاملي تأشيرة العمرة القدوم ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ (يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو/تموز 2023).

وأوضحت أن “صلاحية التأشيرة: 3 أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في أواخر مايو/أيار الماضي أن آخر موعد للعمرة للعام الهجري 1444 هـ وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الموافق 4 يونيو/حزيران 2023، قبل أن تعلن، الأسبوع الماضي، عن بدء موسم العمرة الجديد للعام 1445 هـ في غرة محرم 1445 هـ.

