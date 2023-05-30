بدء محاكمة فتاة تسببت بمقتل 19 من زميلاتها بسبب هاتفها

بدأت محاكمة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بتهمة إشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات في مدرستها، ما أسفر عن مقتل 18 من زميلاتها وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث مثلت أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب جورج تاون عاصمة غوايانا.

وأصدرت المحكمة أمراً باحتجازها لحين استكمال الإجراءات.

ويزعم المحققون أن الفتاة أشعلت النيران في مدرسة مهدية الثانوية في 21 أيار/مايو غضبا من المسؤول عن مصادرة هاتفها المحمول.

وسوف تمثل المدعى عليها أمام المحكمة للمرة الثانية في 5 تموز/يونيو عندما سيحدد الادعاء العام ومحامي الدفاع ما إذا كانوا مستعدين لبدء محاكمة أولية أم لا. في حالة إدانتها، يمكن أن تواجه السجن المؤبد.

بدأ الحريق في المدرسة قبل منتصف الليل بقليل، حيث أصيب أكثر من 20 طالبا بجروح، بينما قام رجال الإنقاذ بسحب 20 آخرين على الأقل من المبنى.

وتم نقل أحد الطلاب المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في نيويورك لتلقي العلاج المتخصص، بينما غادر معظمهم المستشفى.

يذكر أن الأبواب الخمسة كانت مقفلة بمفاتيح من الداخل.

إلى ذلك، أوضح مستشار الأمن القومي جيرالد غوفيا، أن مدير المبنى، أو أم المنزل، أغلقت جميع الأبواب لمنع الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا من التسلل إلى الخارج للتواصل الاجتماعي في مدينة التعدين مع الذكور البالغين.