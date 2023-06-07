أكد مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني السوري أن إحدى شركات الطيران باشرت تسيير رحلات طيرانها المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا وأنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدوف بألمانيا وأستوكهولم في السويد.

وأوضح باسم منصور في تصريح لوكالة الأنباء السورية أن الشركة هي شركة طيران المتوسط، وستقوم بتسيير رحلاتها الجوية من أثينا إلى دمشق وبالعكس بمعدل رحلة أسبوعياً، لافتاً إلى أن المسافرين سيتمكنون من متابعة رحلاتهم من أثينا إلى دول ومحطات أخرى.

وأضاف أن الشركة تشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر، ما سيساهم بتخفيف أعباء وعناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا، من خلال وصل رحلاتها بدمشق ودول أوروبية عديدة عبر أثينا.

وكشف منصور أيضاً أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مبيناً أن هذا الأمر سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق.