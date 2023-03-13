بدء توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق في السعودية

أكد وزير العدل السعودي اليوم الإثنين أن وزارة العدل بدأت مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق في المملكة العربية السعودية.

وأوضح وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن جميع القضايا الآن إلكترونية، وإن القضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة. وبمجرد انتهاء للقضية وبضغطة زر تصل إلى محكمة الاستئناف.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: بدأنا مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/AyDIE9WRy1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

وأضاف “الصمعاني” أنه تم البدء مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق.

وقال الوزير أيضاً “بدأنا في التطبيق وبداية في التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنصة إيجار، سابقاً في المحكمة العامة كان 99 بالمئة من قضايا الإيجار يحكم فيها لصالح المؤجر ولكن بعد مضي سنتين كمعدل على الرغم من أنها محسومة سلفاً”.

وأضاف “الآن في منصة إيجار من يتمسك بظاهر العقد، والعقد موثق ومسجل من خلال المنصة ينفذ مباشرة من خلال محكمة التنفيذ خلال أيام.. ومن يدعي خلاف الأصل له الحق في رفع الدعوى وغالباً لن يرفع الدعوى فليس لديه المستندات والاثباتات الكافية فهذا وفر على الطرفين على المنظمة وساعد منظومة الإسكان في النمو”.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: سابقا 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/lWDL8Wtj2w — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023