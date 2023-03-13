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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بدء توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق في السعودية

أكد وزير العدل السعودية البدأ مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق

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أعلن وزير العدل السعودي بدء توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق

أكد وزير العدل السعودي اليوم الإثنين أن وزارة العدل بدأت مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق في المملكة العربية السعودية.

وأوضح وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن جميع القضايا الآن إلكترونية، وإن القضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة. وبمجرد انتهاء للقضية وبضغطة زر تصل إلى محكمة الاستئناف.

وأضاف “الصمعاني” أنه تم البدء مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق.

وقال الوزير أيضاً “بدأنا في التطبيق وبداية في التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنصة إيجار، سابقاً في المحكمة العامة كان 99 بالمئة من قضايا الإيجار يحكم فيها لصالح المؤجر ولكن بعد مضي سنتين كمعدل على الرغم من أنها محسومة سلفاً”.

وأضاف “الآن في منصة إيجار من يتمسك بظاهر العقد، والعقد موثق ومسجل من خلال المنصة ينفذ مباشرة من خلال محكمة التنفيذ خلال أيام.. ومن يدعي خلاف الأصل له الحق في رفع الدعوى وغالباً لن يرفع الدعوى فليس لديه المستندات والاثباتات الكافية فهذا وفر على الطرفين على المنظمة وساعد منظومة الإسكان في النمو”.

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