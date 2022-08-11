بدء تصوير مسلسل “قيامة الساحرات” الأعلى كلفة في تاريخ الدراما السعودية برعاية “نيوم”

أعلنت “استوديوهات إم بي سي” الذراع الإنتاجية لـ “مجموعة ام بي سي” عن بدء تصوير المسلسل الخيالي السعودي “قيامة الساحرات”، الأضخم في تاريخ الإنتاجات السعودية التي نُفّذت في المملكة حتى اليوم، ويضم كادراً تمثيلياً سعودياً من بطولة: آيدا القصي، وسمية رضا، اللتين تقدمان الشخصيتين الرئيسيتين في العمل.

ويتميز المسلسل الذي يأتي برعاية “مدينة نيوم” بمؤثراته البصرية الأعلى كلفةً في الدراما السعودية، فيما يجري تصوير مشاهد العمل في ثلاثة مواقع يضم كل منها استديو ضخمًا، صُمّم وبني خصيصًا للغاية؛ منها أضخم استوديو تصوير مَشاهد خارجية تم إنشاؤه في المملكة.

وتستند الأحداث على سلسلة روايات خيالية للكاتب السعودي أسامة المسلم؛ حيث تدور الأحداث في شبه الجزيرة العربية خلال حقبة تاريخية مُغرقة في القدم، وتتمحور القصة حول صراع ملحمي بين قبيلتين من السحرة، تقودهما ساحرتان شديدتا البأس هما: أفسار، ودعجاء.

وفيما تلعب كل من آيدا دور الساحرة أفسار، وسمية رضا دور الساحرة دعجاء، يدير الدفّة الإخراجية للعمل المكون من 10 أجزاء كل من: الإيرلندي ديكلان أو-دوير المرشح لجائزة “إيمي”، والمخرج كريغ بيكلس، فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو، وزينب أبو السمح المنتجة المنفذة من “استوديوهات ام بي سي”.