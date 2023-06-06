بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الشرعية في سوريا

بدأت امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الشرعية لدورة عام 2022- 2023 الأولى، اليوم الثلاثاء، حيث توجه 9194 طالباً وطالبة لتقديم امتحاناتهم في 129 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات السورية.

وتستمر امتحانات الثانوية الشرعية والاعدادية الشرعية، بحسب وكالة الأنباء السورية، حتى يوم 26 يونيو/حزيران 2023، حيث قدم طلاب الثانوية الشرعية مادة علوم القرآن، وطلاب الإعدادية الشرعية مادة التفسير.

وتابع وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم الثلاثاء من غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية سير العملية الامتحانية للشهادتين في يومها الأول، حيث تم التواصل مع المحافظات ومتابعة واقع الامتحانات وأوضاع التلاميذ والطلاب الوافدين في المحافظات لأداء امتحاناتهم العامة.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادات الثانوية الشرعية 1437 طالباً وطالبة موزعين على 35 مركزاً، بالإضافة إلى 7757 طالباً في الإعدادية الشرعية موزعين على 94 مركزاً.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة والمهنية تبدأ يوم غد الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، فيما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم الخميس المقبل 8 يونيو/حزيران 2023.