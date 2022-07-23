سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنستعليم

بدء القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين بجامعة الأمير سطام

سامر باطر by سامر باطر

واس
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم، في
كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية :‏https://scholarships.psau.edu.sa ويستمر القبول حتى يوم الأحد 19-1-1444هـ.
وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...