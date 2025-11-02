بدء البيع في مشروع “أراسي هايتس” ضمن وجهة لازورد بالخُبر بقيمة تبدأ من 530,009

أعلنت شركة NHC عن بدء البيع في مشروعها العقاري الجديد “أراسي هايتس” الواقع في وجهة لازورد في مدينة الخُبر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية الحديثة بالمنطقة الشرقية. ويضم المشروع أكثر من (2,200) وحدة سكنية بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، مجهزة بالمطابخ والمكيفات، إلى جانب أنظمة مكافحة الحريق المطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات السعودية (SASO)، كما يُقدَّم مع حزمة ضمانات تشمل عشر سنوات على الأعمال الإنشائية والعزل المائي. ويتميز “أراسي هايتس” بتكامل مرافقه وخدماته، فيضم مسابح ونوادي رياضية للنساء والرجال ومجالس عائلية موزعة على المباني، إلى جانب المسطحات الخضراء والحدائق النموذجية على مساحة تتجاوز 187 ألف متر مربع، إضافة إلى المساجد والمدارس والمرافق التجارية والصحية؛ مما يوفّر نمط حياة متكاملًا للسكان. ويمتد المشروع على مساحة 232,977م² ويضم 2,208 شقة سكنية بتصاميم متنوعة تلبي احتياجات العائلات. تتميز الوجهة ببيئة حيوية ومرافق متكاملة، مع سهولة الوصول عبر الطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد وطريق أبو حدرية. كما تحيط بالمشروع معالم بارزة مثل جسر الملك فهد، شاطئ نصف القمر، وجامعة الأمير محمد بن فهد، لتمنح السكان مجتمعاً متكاملاً وحياة عصرية مريحة. وتدعو NHC الراغبين في الحجز إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقع “سكني”: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1663