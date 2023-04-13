بدء إجازة عيد الفطر للمعلمين والطلاب في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية بنهاية دوام اليوم الخميس.

ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة 13 أسبوعاً دراسياً، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو/حزيران 2023، الموافق 4 ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين كالآتي:

– إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ اليوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال الموافق 25 أبريل/نيسان 2023.

– ويشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 مايو/أيار 2023.

– أما إجازة نهاية العام الدراسي، فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو/حزيران 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

الدراسة في رمضان

انتظم الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بجميع أنحاء المملكة في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ينتظم فيها الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثالث.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر وزير التعليم قراراً بجعل الدراسة حضورية، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

وأعطى الوزير الصلاحية لإدارات التعليم بأجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

وقرر الوزير منح إجازة عيد الفطر في 13 من أبريل/نيسان 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 هـ، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال الموافق 25 من أبريل/نيسان 2023.