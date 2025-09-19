بدءًا من 20 أكتوبر ترامب يشدد اختبار منح الجنسية الأمريكية بمتطلبات أصعب

أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العمل بنسخة أكثر صرامة من اختبار الجنسية الأمريكية، وهو الإجراء الذي وُضِع لأول مرة في عام 2020 قبل أن تلغيه إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وستُطبق هذه النسخة على المتقدمين بطلبات الجنسية بدءًا من 20 أكتوبر. وتأتي إجراءات التشديد هذه بمثابة أولى التوجهات الرئيسية في سياسة الهجرة منذ عودة ترامب إلى سدة الحكم، وتؤكد على سعي إدارته لفرض معايير أكثر تشدداً على المهاجرين الساعين للحصول على الجنسية الأمريكية. هذه العودة تمثل حجر الزاوية فيما يصفه المسؤولون بـ”إصلاح شامل” لأنظمة الهجرة الأمريكية. ووفقًا للإعلان الصادر عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في 17 سبتمبر، يرفع التعديل الجديد من سقف التحدي أمام المتقدمين. فبدلًا من الإجابة على 6 أسئلة من أصل 10، سيُطلب من المتقدمين الآن الإجابة على 12 سؤالًا بشكل صحيح من أصل 20 سؤالًا. كما تم توسيع قائمة الأسئلة المحتملة من 100 إلى 128 سؤالًا، مع التركيز على مفاهيم تاريخية ومدنية أكثر عمقًا. وبينما يبقى حوالي 75% من الأسئلة كما هي، تشمل الإضافات الجديدة مواضيع مثل التعديل الدستوري العاشر، وأهمية الوثائق الفيدرالية، وإنجازات الرئيس دوايت أيزنهاور، ومعنى الشعار الوطني “E pluribus unum” الذي يعني “من الكثير واحد”.

"America has always welcomed those who embrace our values, assimilate into our society and pledge allegiance to our country. This rich heritage is now yours to protect, promote and pass down to the next generation." –@POTUS in his letter to #NewUSCitizenshttps://t.co/axYQWzJJ3l — USCIS (@USCIS) September 17, 2025

كما تم تعديل الأسئلة لتقليص الإجابات البسيطة، مما يفرض على المتقدمين تقديم إجابات أكثر تفصيلاً ودقة. وفي تصريح لافت قال ماثيو تراجيسر، المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة: “الجنسية الأمريكية هي أقدس جنسية في العالم، ويجب أن تُمنح فقط للأجانب الذين يعتنقون قيمنا ومبادئنا”. وأضاف أن الاختبار الجديد هو الأول من سلسلة إصلاحات تهدف إلى ضمان “الاندماج الكامل” للمواطنين الجدد في المجتمع الأمريكي. يُذكر أن الاختبار السابق كان ينجح فيه أكثر من 90% من المتقدمين في محاولتهم الأولى، إلا أن مدير دائرة الهجرة جوزيف إدلو، وصفه بأنه “سهل للغاية”، مما يلمح إلى المزيد من التغييرات القادمة، بما في ذلك إمكانية إضافة امتحان تحريري أو حتى جزء كتابي لقياس فهم المتقدم للهوية الأمريكية. ورغم هذه التعديلات الصارمة، ستستمر التسهيلات الممنوحة للمقيمين كبار السن، حيث يمكن لمن يبلغون 65 عامًا أو أكثر ولديهم 20 عامًا من الإقامة الدائمة، إجراء نسخة مبسطة من 20 سؤالًا بلغتهم المفضلة.

ما هي فئة حملة الجرين كارد الفئة الأكثر تأثراً بالإجراءات الجديدة؟

اعتبارًا من عام ٢٠٢٥، بلغ عدد حاملي البطاقة الخضراء (أو الإقامة الدائمة القانونية) في الولايات المتحدة حوالي ١٢.٨ مليون شخص، وفقًا لأحدث تقديرات مكتب إحصاءات الأمن الداخلي. ويتمتع حاملو هذه البطاقة بتصريح إقامة وعمل دائم في الولايات المتحدة، لكنهم لم يحصلوا بعد على الجنسية الأمريكية. ويبقى هذا العدد مستقرًا نسبيًا، حيث تُصدر الولايات المتحدة ما يصل إلى حوالي ٦٧٥ ألف بطاقة خضراء سنويًا عبر برامج متنوعة، مثل الكفالة العائلية، والهجرة القائمة على العمل، والبرامج الإنسانية.