بدءاً من 110 ريالات، ويز اير تضيف بودابست وبوخارست إلى وجهاتها السعودية

أضافت “ويز اير”، شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة، بودابست وبوخارست إلى شبكة رحلاتها المتنامية من المملكة العربية السعودية، وتنطلق الرحلات مرتين أسبوعياً من مطار الملك خالد الدولي في الرياض (الاثنين والجمعة).

وأعلنت “ويز اير” عن إطلاق رحلات إلى بوخارست مدتها 4 ساعات و 35 دقيقة بسعر يبدأ من 110 ريالات (26.99 يورو)، في حين يبلغ سعر تذكرة رحلة مدتها 5 ساعات و 45 دقيقة إلى بودابست أقل من 219 ريالاً (53.99 يورو). وتشمل الأسعار حقيبة يد واحدة (بأبعاد قصوى 40x30x20 سم) لكن الحقائب الزائدة قد يترتب عليها رسوم إضافية.

وتعد الخطوط الجديدة إلى المجر ورومانيا جزءاً من مجموعة من 24 مساراً جديداً إلى المملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة من قبل شركة الطيران منخفضة التكلفة. وتهدف هذه الرحلات إلى تعزيز قطاع السياحة السعودي المتنامي من خلال خلق فرص سفر مباشرة وسلسة وبأسعار معقولة إلى الرياض من العواصم الأوروبية.

وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة : “تستمر شراكة السعودية مع ويز إير في إحراز المزيد من التقدم. ويسهم الإعلان عن وجهتين جديدتين من مطاري بودابست وبوخارست إلى الرياض، في بقاء المملكة العربية السعودية وجهة جذابة للأوروبيين لزيارتها واستكشافها. كما يؤكد الإعلان التزامنا بتوفير تجربة سياحية سعودية بتكلفة معقولة ويسهل الوصول إليها”.

ويؤكّد إطلاق المسارات الجديدة، التزام “ويز اير” بدعم قطاع السياحة المتنامي من خلال استقطاب أكثر من مليون مسافر إلى المملكة. وينسجم دور “ويز إير” مع رؤية المملكة 2030، وبالأخص هدفها الاستراتيجي الطموح الذي يسعى إلى مضاعفة حركة المسافرين في المملكة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.