بتوجيهات رئيس الدولة.. 70% “عن بعد” دوام الحكومة الاتحادية في أيام الجمعة برمضان

بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك عن بعد بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30%، كما سيكون دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بعد أيام الجمعة، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على إضفاء المزيد من المرونة على مواعيد الدوام الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حيث يتيح القرار للجهات التابعة للحكومة الاتحادية متابعة سير العمل ومواصلة تقديم الخدمات على النحو الأمثل. كما يتيح القرار للطلاب في مؤسسات التعليم الحكومي المرونة في العملية التعليمية.