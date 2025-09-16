صدمة كبيرة أصابت عالم المطاعم الفاخرة الأربعاء الماضي في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع عندما أُلقي القبض على فالنتينو لوتشين، الشيف الشهير الذي كان يدير مطعم روز بيستولا الشهير في نورث بيتش، بتهمة السطو على ثلاثة بنوك في يوم واحد. وأُلقي القبض على لوشين، البالغ من العمر 62 عامًا، وهو من رواد أصحاب المطاعم المحليين والمالك السابق لمطعم أوتافيو في وولنت كريك، في 10 سبتمبر/أيلول بعد تحقيق سريع أجرته إدارة شرطة سان فرانسيسكو وأفراد من الجمهور في المنطقة. وحوالي الساعة 12:02 ظهرًا، استجابت الشرطة لبلاغ عن عملية سطو على بنك في الحي الصيني. وصف شهود عيان مشتبهًا به سلم ورقةً إلى الصراف يطلب فيها المال بهدوء؛ وخوفًا على سلامتهم، امتثل الموظفون وسلموا كيسًا من النقود قبل أن يفر المشتبه به من مكان الحادث. وفي غضون ساعات، ربطت الشرطة بين عمليتي سطو إضافيتين في المنطقة المركزية بالمدينة، وجميعها اتبعت أسلوب عمل متطابق تقريبًا. استهدف المشتبه به، الذي تأكد لاحقًا أنه لوشين، الصرافين بمطالب مكتوبة، متجنبًا العنف ولكنه استخدم الترهيب. تُنسب السلطات الفضل إلى “سفراء” شرطة سان فرانسيسكو السريعين والمخبرين في المجتمع للمساعدة في تحديد هوية لوشين باعتباره الرجل الذي يقف وراء سلسلة السرقات الدرامية التي وقعت ذلك اليوم. وضعت الشرطة خطة استراتيجية لاعتقاله، وألقت القبض عليه في منزله في وقت لاحق من نفس اليوم دون وقوع حوادث أخرى. وُضع في سجن مقاطعة سان فرانسيسكو، حيث يواجه تهمتين بالسرقة وتهمة محاولة سرقة. وحُددت الكفالة بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي ريثما تصدر المدينة التهم الرسمية.

لم تكن هذه أول مواجهة قانونية للوتشين. ففي عام 2018، أُلقي القبض عليه بتهمة سرقة فرع سيتي بنك في أوريندا، حيث فر هارباً بما يقارب 18 ألف دولار أمريكي بعد تهديده بمسدس ضغط هوائي (بي بي). وفي مقابلة لاحقة من السجن، ذكر أن اليأس من المشاكل المالية وإغلاق مطعمه كانا من العوامل التي دفعته إلى ارتكاب أفعاله.

حظيت مسيرة لوشين في عالم الطهي بإشادة واسعة لإتقانه المطبخ الإيطالي الإقليمي وتصميمه المبتكر لقوائم الطعام. وكان معروفاً بإضافته نكهات أصيلة وتقنيات إبداعية إلى مطابخه؛ وقد يتذكر زوار مطعم روز بيستولا أجوائه النابضة بالحياة واهتمامه بالتفاصيل. لقد أذهلت هذه الادعاءات عالم الطعام ورواد المطعم السابقين، الذين يتذكرون لوتشين كأحد ركائز ثقافة الطعام في منطقة الخليج.ولم تكشف شرطة سان فرانسيسكو عن المبلغ الكامل المسروق في الحوادث الأخيرة. ويواصل المحققون العمل على القضية، بينما يتساءل السكان المحليون عن سبب عودة طاهٍ، كان يُشاد ببراعته الفنية، إلى هذا النمط الخطير – والذي أصبح الآن سيئ السمعة – من السلوكيات غير المشروعة.

Collaboration between @SFPDCentral officers, investigators, and community ambassadors led to the swift apprehension of a suspect responsible for at least 3 bank robberies in the Central District.



— San Francisco Police (@SFPD) September 12, 2025