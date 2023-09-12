بتكلفة ملياري درهم.. أول برج سكني في الشرق الأوسط يدمج الطبيعة بالمباني

لأول مرة في الشرق الأوسط، سيكون قاطنو دبي على موعد مع أول برج سكني في الشرق الأوسط، يدمج الطبيعة بالمباني، في تصميم فريد بتكلفة تبلغ نحو ملياري درهم.

وأعلنت ماج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات إطلاق برج “كيتورا بزنس باي” المتوقع إنجازه في الربع الثالث 2027.

ويوفر هذا المشروع نموذجاً تحويلياً في حياة قاطنيه، وذلك من خلال تصميم المساحات، حيث سيتيح للسكان الاندماج التام مع الطبيعة، وتطبيق مفهوم “العيش البيولوجي” الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية.

ويؤكد مفهوم “العيش الحيوي” المستوحى من “التصميم الطبيعي” على إنشاء الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية التي تربط السكان بالطبيعة المحيطة، ويجمع هذا المفهوم بين كافة حواس الإنسان الخمس مع الطبيعة لتحسين الرفاهية البدنية والنفسية، ما يضفي قيمة حقيقية على حياة السكان.

وتتميز الوحدات في البرج الجديد بوجود مساحات داخلية مزدوجة الحجم، لتعزيز تدفق وتدوير الهواء المبرد بشكل طبيعي، ويؤدي وجود المساحات المفتوحة الخالية من الممرات إلى تحسين الحركة في جميع أنحاء الوحدة السكنية.

وتم تصميم الأثاث والتركيبات خصيصاً لكل مساحة، لتندمج بسلاسة في الداخل مع محيطها، لضمان الحركة السلسة، والارتقاء بالصحة البدنية والنفسية للمقيمين فيها.