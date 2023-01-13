بترومين السعودية تدرس مجدداً طرح أسهمها للاكتتاب العام

تعيد شركة بترومين السعودية، المتخصصة في مجال خدمات السيارات والتنقل والتكنولوجيا، إحياء خطط طرحها العام الأولي في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى مليار دولار، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتعمل الشركة، التي تعد أيضاً أقدم شركة زيوت التشحيم في الشرق الأوسط، مع البنك الأهلي السعودي وشركة “مويليس اند كو” على الطرح العام المخطط له، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية.

وقد اشترت مجموعة الدباغ، وهي مجموعة عائلية ولها مصالح متنوعة من السيارات إلى العقارات والمواد الغذائية، حصة 49% في بترومين في عام 2013 من مجموعة هندوجا الهندية. وذكرت وكالة “بلومبيرج نيوز” أن الشركة السعودية نظرت منذ ذلك الحين في طرح عام أولي وبيع حصة لشركة بترومين. كما كانت “هندوجا” تخطط للاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2010، لكن هذه الصفقة لم تتحقق أبداً.

ولم يستجب ممثلو بترومين والدباغ والبنك الأهلي السعودي لطلبات التعليق. ورفض ممثل عن “مويليس” التعليق.

ازدهار الاكتتاب

ومن خلال أحدث خططها، ستستغل “بترومين” طفرة الاكتتاب العام في منطقة الخليج والتي شهدت 31 عملية بيع أسهم لأول مرة في المملكة العربية السعودية العام الماضي – وهي أكبر نسبة مسجلة وأكثر من نصف 44 إدراجاً في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”.

وتستعد السوق المالية في المملكة لجذب ما يمكن أن يكون أول إدراج من قبل شركة عالمية. تسعى مجموعة أولام، أحد أكبر تجار السلع الزراعية في آسيا، إلى إدراج مزدوج محتمل لوحدتها التجارية الزراعية في سنغافورة والرياض.

وقد تأسست “بترومين” ومقرها جدة بموجب مرسوم ملكي في عام 1968 كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل. وهي تدير الآن ثمانية قطاعات أعمال، بما في ذلك وكلاء السيارات وحلول الأسطول ومحطات الوقود ومواد التشحيم وقطع غيار السيارات، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وأدرجت أرامكو وحدتها الخاصة لتكرير الزيوت الأساسية – المعروفة باسم لوبريف – أواخر العام الماضي في صفقة جمعت 1.3 مليار دولار.