أعلنت منصة باي بيت (Bybit)؛ ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، عن زيارة مرتقبة لرئيسها التنفيذي والمؤسس المشارك بين زو (Ben Zhou) لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيتحدث في مؤتمر Blockchain Life لهذا العام في دبي في يوم 27 فبراير/شباط المقبل.

وسيناقش بين، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، مستقبل منصات تداول العملات الرقمية وكيفية تمهيد الطريق للتبني الجماعي لتقنية البلوكتشين.

وترعى باي بيت مؤتمر بلوك تشين لايف Blockchain Life الذي سيحضره لاعبون رئيسيون في مجال العملات الرقمية وممثلون حكوميون ورؤساء شركات وصناديق دولية ومستثمرون وفرق مشاريع واعدة ومبتدئين. ستعرض Bybit منصتها في مقصورة تفاعلية حيث يمكن للحاضرين مقابلة Ben ومعرفة المزيد حول كيفية حصول المنصة على حصة سوقية متزايدة باستمرار.

وسيناقش “بين زو” سبب أهمية الأنظمة التي لا تحتاج لوجود الثقة بين أطرافها للعملات الرقمية وكيف يمكن أن توفر منصات التداول المركزية (CEXs) الوصول إلى المنتجات المالية اللامركزية ودمجها. وفقًا لـ Ben: “كان التمويل الذي لا يحتاج لوجود وسيط أو ثقة بين المستخدمين أحد الأهداف الرئيسية للعملات الرقمية منذ البداية. تتجه الصناعة نحو اللامركزية، وباعتبارنا منصة تداول مركزية (CEX)، فإن مهمة Bybit هي توجيه الناس إلى Web3 من خلال توفير منتجات وفرص من المستوى التالي.

وسينضم “بين زو” بعد ظهر يوم 27 فبراير/شباط إلى اللجنة الرئيسية في هذا الحدث. قبل جلسته، سيتم تشجيع الحضور على حضور جلسة لمدة 30 دقيقة للقاء Ben في مصقورة Bybit.

وسرعان ما أصبحت Bybit واحدة من منصات تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم منذ إطلاقها في 2018. مع أكثر من 10 ملايين مستخدم مسجل في 140 دولة وحجم تداول بقيمة 1.26 تريليون دولار، وسجلت Bybit مؤخرًا أعلى حصة سوقية لها على الإطلاق في أسواق المشتقات بنسبة 14.6 بالمئة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعتزم Bybit افتتاح مقرها الرئيسي في دبي، قريباً، لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في صناعة العملات الرقمية. وسيسمح مكتب Bybit الجديد في دبي بتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع أنحاء العالم في منطقة تطلعية حيث تواصل المنصة مهمتها في تقديم المنتجات المالية الأكثر موثوقية وإثارة للعملاء في السوق.