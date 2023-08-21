باي بت Bybit تقدم منحاً دراسية لأفضل طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة

أعلنت منصة Bybit، ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، عن تقديم 38 منحة دراسية لأفضل الطلاب في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في إطار التزامها المستمر بدعم التعليم وتشجيع تبني العملات الرقمية في دولة الإمارات. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لشراكة المنصة مع الجامعة التي أعلنتها خلال شهر يونيو الماضي.

وتهدف الشراكة إلى دعم الطلاب المتفوقين ومنحهم التعليم الأفضل الذي يستحقونه وتشجيعهم على إجراء الدراسات والبحوث في مجالات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين. وبعد مراجعة دقيقة للمتقدمين بناءً على أدائهم الأكاديمي، ومتوسط درجاتهم، وحاجتهم، وقع الاختيار على 38 طالباً لتلقي منح صندوق الجامعة الأمريكية في الشارقة وBybit، والذي يبلغ مجموع تمويله 1 مليون درهم.

وستغطي المنح الدراسية 25% من إجمالي الرسوم الدراسية لفصلي خريف 2023 وربيع 2024. ومن بين متلقي المنح هنالك 29 مستفيد حالي من دعم رسومهم الدراسية بنسبة 25% إضافة إلى 9 مستفيدين جدد. والطلاب المختارون متخصصون بشكل رئيسي في هندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: “باعتبارها مركزاً للتميز والبحث ومحفزاً على التغيير، تدرك الجامعة الأمريكية في الشارقة دورها الحيوي في تأسيس كوادر بشرية متمرسة تتمتع بأفضل المهارات والمعرفة التقنية، وقادرة على تحقيق النمو ضمن سوق ديناميكي وقطاعات عمل متغيرة باستمرار. ونؤمن أيضاً بأهمية التعاون البناء مع شركائنا في القطاع لتلبية الاحتياجات الناشئة وجسر أي فجوة بين المشهدين الأكاديمي والعملي. ولاشك أن شراكتنا مع منصة Bybit وتأسيس صندوق منح الجامعة الأمريكية في الشارقة – Bybit سيمكن الطلاب في مجالات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين من النمو والازدهار في عالم رقمي دائم التغير”.

من جانبه قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Bybit: “يسعدنا وضع اللمسات الأخيرة على صندوق المنح الدراسية دعماً للعقول اللامعة في الجامعة الأمريكية في الشارقة. ويشرفنا نجاحنا خلال الأشهر القليلة الماضية بالتعاون مع الجامعة ببلورة رؤية مشتركة لتمكين الجيل المقبل من رواد التكنولوجيا المالية والبلوك تشين. ويذكرني شغف متلقي المنح الدراسية البالغ عددهم 38 طالباً ببداياتي. وآمل أن تساعدهم هذه المنح في دعم مسيرتهم الأكاديمية لاستكشاف معارف جديدة وإطلاق العنان لموجة الابتكار الجديدة في دولة الإمارات لاستشراف مستقبل الأصول الرقمية على مستوى العالم”.

يشار إلى أن منصة Bybit تساهم بتمويل إضافي قدره 100 ألف درهم إماراتي لرعاية هاكاثون الجامعة الأمريكية في الشارقة – Bybit للكليات الأول من نوعه، والذي يقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية للطلاب الجامعين الحاليين في دولة الإمارات. وسينعقد الهاكاثون في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال شهر نوفمبر المقبل.