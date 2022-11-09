سامر باطر by سامر باطر

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باينانس تنوي الاستحواذ على منافستها إف تي إكس

سامر باطر by سامر باطر

(تم تحديث الخبر بالإشارة إلى فشل الصفقة اليوم الخميس)

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية باينانس Binance أنها ستشتري منافستها الأصغر أف تي إكس FTX التي تواجه أزمة سيولة. وقال “شانجبانج تشاو” الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة باينانس إن النظر في الاستحواذ جاء بناء على طلب من الشركة نفسها.

“بعد ظهر هذا اليوم، طلبت FTX مساعدتنا، هناك أزمة سيولة كبيرة. ولحماية المستخدمين، وقعنا على خطاب نوايا غير ملزم بهدف الاستحواذ الكامل على http://FTX.com والمساعدة في تغطية أزمة السيولة.”

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وتراجع سعر بتكوين بأكثر من 10٪ ليصل إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا إلى حوالي 17600 دولار، وقد تحطمت عملة FTT من FTX، وفقدت 85٪ من قيمتها. كما انخفضت الأصول والأسهم الرقمية الأخرى المرتبطة بالصناعة، مثل Coinbase.

وكان مؤسس FTX ومديرها التنفيذي، سام بانكمان فرايد، دفع في وقت سابق حوالي مليار دولار لدعم الشركات المتعثرة مع انخفاض أسعار العملات المشفرة، قبل أن تنقلب الأمور.

ولم تقدم Binance وFTX حتى الآن تفاصيل حول الصفقة، وأشارتا إلى أن الجانبين كانا يعملان على حلها في الوقت الفعلي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...