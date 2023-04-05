بايرن يودّع الكأس بعد الخسارة 1-2 أمام فرايبورغ

ودع بايرن ميونيخ مسابقة كأس ألمانيا من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرايبورغ 1-2.

افتتح بايرن التسجيل عن طريق الفرنسي دايو أوباميكانو 19، قبل ان يقصيه فرايبورغ بهدفي نيكولاس هوفلر 27، ولوكاس هويلير 90+5 (ركلة جزاء).

ويعد خروج بايرن حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة كأس ألمانيا (20 لقباً) بمثابة الصدمة غير المتوقعة، علماً أنها المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها ببلوغ نصف النهائي.

وسيكون بامكان الفريق البافاري الثأر السريع إذ سيلتقي الفريقان مججداً السبت لكن ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني.

ولحق فرايبورغ بأينتراخت فرانكفورت الذي كان أول المتأهلين بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-صفر، إلى المربع الذهبي.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه.

وكان توخل يمني النفس بتأكيد بدايته المثالية مع النادي البافاري بعدما قاده الى استعادة نغمة الانتصارات وصدارة البوندسليغا من خلال الفوز على غريمه التقليدي وفريقه السابق بوروسيا دورتموند 4-2 السبت.