ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

بايرن يواصل سطوته على باريس ويقصيه من دوري أبطال أوروبا

اقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

واصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه عليه 2/0 يوم الأربعاء في إياب دور الـ 16 للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90، بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1/0 على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3/0 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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