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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت يتعادلان وصدارة الدوري الألماني باتت مهددة للنادي البافاري

فرض فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني التعادل على بايرن ميونخ مضيفه في المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم

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بايرن ميونخ سقط في فخ التعادل ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

(رويترز) – اكتفى بايرن ميونخ، مساء أمس السبت على ملعب أليانز أرينا بميونخ، بالتعادل 1-1 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، وبذلك تقلصت صدارة النادي البافاري للدوري الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة بتعادله الثالث على التوالي بالنتيجة ذاتها.

وتقدم بطل ألمانيا -الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا في 14 فبراير/شباط المقبل- بواسطة ليروي ساني بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 34.

ولم يقدم آينتراخت ما يذكر إلى أن مرر دايتشي كامادا كرة إلى راندال كولو مواني، حيث مرّ من مواطنه الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن وسدد في شباك يان زومر محرزاً هدفه السابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69.

وأهدر بايرن -الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي- ثلاث فرص قبل هدف الفريق الضيف.

وكان بايرن تعادل 1-1 مع لايبزيغ ثم كولن منذ استئناف الموسم عقب العطلة الشتوية.

ويتصدر بايرن البوندسليغا برصيد 37 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي تغلب 2-0 على مضيفه هيرتا برلين في قمة العاصمة الألمانية في وقت سابق من أمس السبت.

ويأتي لايبزيغ ثالثاً وله 35 نقطة عقب انتصاره 2-1 على شتوتغارت يوم الجمعة الماضي في حين يحتل آينتراخت المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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