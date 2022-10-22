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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024

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جو بايدن سيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها
جو بايدن سيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر، أمس أنه “ينوي” الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة “ام اس ان بي سي”، قال الرئيس الديموقراطي “لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار”. وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجدداً، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة. وقال “زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئاً مهماً جداً وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه”.

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً، بعيد ميلاده الثمانين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديموقراطي.

وفي سبتمبر/أيلول قال الرئيس الديموقراطي إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024. وصرح في مقابلة “هل اتخذتُ القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار”.

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليدياً لأي رئيس في المنصب.

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