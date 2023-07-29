يراقب البيت الأبيض ارتفاع أسعار الوقود “بحذر شديد”، حيث يطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانب كبار مستشاريه بانتظام على الوضع.

في الوقت الحالي، يعتقد كبار مستشاري بايدن أن الوضع مستقر، كما يقول المسؤول، مع الأخذ في الاعتبار أنها فترة ذروة استخدام تكييف الهواء وموسم قيادة المركبات، وبالنظر إلى قوة الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السفر واستخدام الطاقة .

وقال المسؤول لـCNN: “التناقض يكمن في أن قوة الاقتصاد تسبب ارتفاعا في الأسعار”، وتابع: “كلما تحسن أداء الرئيس وأجندته سترتفع الأسعار”.

وارتفع متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين على الصعيد الوطني سنتان للغالون الجمعة إلى 3.73 دولار، وفقًا لـ AAA، بعد أن شهد أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ يونيو من عام 2022 في وقت سابق من الأسبوع.

وإذا ارتفعت الأسعار إلى مستوى يرى الرئيس أن الاستجابة السياسة ضرورية له، فقد تختار الإدارة التوقف عن شراء النفط من السوق المفتوحة لإعادة ملء احتياطيات الطوارئ في البلاد أو السعي لزيادة الإنتاج من أكبر منتجي النفط العالميين، مثل المملكة العربية السعودية وروسيا.

ومن غير الواضح ما هو مستوى الأسعار الذي قد يتطلب مثل هذه الاستجابة.

وخلال الفترة التي سبقت وصول أسعار الوقود إلى الذروة، كانت حوالي 5 دولارات للغالون الواحد في يونيو/حزيران 2022، قام رئيس الأركان آنذاك رون كلاين بتحديث أسعار الوقود عدة مرات في اليوم، وشغل منصب المبعوث الرئيسي للرئيس، الذي كان يُنظر إلى موافقته على أنها مرتبطة بشكل مباشر بسعر الغالون.

ولم يكن جيف زينتس، خليفة كلاين، مهووسًا بالأسعار بالطريقة نفسها، حيث أسلم بدلاً من ذلك إلى عاموس هوشستين، أحد كبار مساعدي بايدن الذي انتقل مؤخرًا إلى البيت الأبيض من وزارة الخارجية لتقديم المشورة لبايدن بشأن الطاقة والعلاقات مع الشرق الأوسط، والبنية التحتية العالمية.