بايدن يبدأ استخدام جهاز تنفس بالتزامن مع تزايد هفواته

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس أن الرئيس جو بايدن بدأ يستخدم جهازاً تنفسياً خلال نومه لعلاج مسألة انقطاع تنفسه.

ويعاني بايدن من توقفه عن التنفس لفترات، ويقول العلماء إن هذا الأمر قد يتكرر نحو عشرين مرّة في الليلة الواحدة، ولذا، بحسب البيت الأبيض، لجأ إلى استخدام “جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر”.

وخلال حديثه مع الصحافة قبل سفره إلى واشنطن بدت علامات الجهاز واضحة تحت أذنه اليسرى وعلى عنقه.

وكان الرئيس الأمريكي كشف منذ 2008 عن معاناته مع انقطاع تنفسه خلال النوم، عبر تقارير طبية تمّ نشرها وقتئذ. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس استخدم الجهاز لأول مرة ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وأشار بيتس إلى أن بايدن يطمح إلى تحسين نوعية نومه.

Joe Biden says Vladimir Putin is clearly losing the war in Iraq. The guy’s brain is mush. pic.twitter.com/OAQbtrfZNE — Clay Travis (@ClayTravis) June 28, 2023

وفي الآونة الأخيرة كثرت هفوات المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية 2024، كما سقط أكثر من مرّة أرضاً، ما أدى إلى ردود فعل شبه دائمة على المستويين الإعلامي والشعبي.

وقد أكّد جو بايدن الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر حربه “في العراق” قاصداً أوكرانيا، في هفوة جديدة تسجّل للسياسي البالغ من العمر 80 عاماً.

وكان بايدن يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض إلى شيكاغو، وسُئل ما إذا كان بوتين قد أضعفه التمرّد الفاشل الذي قام به قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

ورداً على السؤال قال بايدن: “من الصعب فعلاً الإجابة على هذا السؤال ولكن من الواضح أنه [بوتين] يخسر حربه في العراق. يخسر حربه في روسيا وأصبح إلى حدّ ما منبوذاً حول العالم. ليس فقط من قبل دول الناتو والاتحاد الأوروبي. ولكن أيضاً من االيابان و40 دولة أخرى”.

وهذه الهفوة هي الثانية لبايدن في أقل من 24 ساعة، إذ صحّح لنفسه الثلاثاء خلال حملة لجمع التبرعات بعدما تحدث عن الصين، وهو في الواقع كان يريد التحدث عن الهند، التي زار رئيس وزرائها ناريندا مودي البيت الأبيض منذ نحو أسبوع.

وقال بايدن الثلاثاء: “رأيتم ربما صديقي الجديد المفضل، رئيس وزراء دولة صغيرة أصبحت الآن الأكبر في العالم، الصين- أعني، أعذروني، الهند”.

وأشارت استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً في الولايات المتحدة أن أكثرية الأمريكيين قلقون بشأن عمر الرئيس المتقدم، إذ اعتبر 73% في نيسان/أبريل الماضي أن بايدن عجوز جداً للعمل في المجال الحكومي. ووافق نحو 63% من الديمقراطيين على هذا الاستنتاج.