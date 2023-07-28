بايدن: ارتفاع درجات الحرارة.. تهديد وجودي

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي، بعد التحذيرات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة بشأن سخونة صيف هذا العام في العالم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي، معلناً اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.

جاءت تصريحاته خلال اتصال عبر الفيديو مع رؤساء بلديات فينيكس واريزونا وسان انطونيو في ولاية تكساس المعروفة بحرارتها المرتفعة.

وأضاف أن الحر هو «القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس» في الولايات المتحدة، متسبباً بمصرع 600 شخص كل عام.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضاً تدابير لتعزيز قواعد السلامة المتعلقة بالحر للعمال، خصوصاً المزارعين وعمال البناء وغيرهم من العاملين في مساحات مفتوحة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لخدمات الأرصاد الجوية.

من جهتها، قالت عمدة فينيكس كايت جاليغو بايدن إن مدينتها الصحراوية «مشهورة بالحرارة.. لكن الصيف الحالي كان غير مسبوق حقاً». وأضافت «إنه يلحق ضرراً حقيقياً بمجتمعنا ونشعر بأننا في الخطوط الأمامية للتغير المناخي».