بايبيت تتيح الإيداع المباشر عبر شبكات بلوك تشين

أعلنت بايبيت Bybit، منصة تداول العملات الرقمية المصنفة ضمن أفضل خمس منصات على موقع Coingecko، عن تمكين المستخدمين من شراء العملات الرقمية عبر شبكة البلوك تشين، باستخدام خدمة الضمان P2P أو ما يعرف بالتداول من شخص لشخص.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتيح هذه الخدمة شراء العملة المستقرة USDT باستخدام أكثر من 62 عملة، حيث يتلقى المستخدمون عملاتهم عبر شبكتي إيثيريوم Ethereum وباينانس BNB، وذلك ضمن محفظة بايبيت الآمنة، في حين تعتزم المنصة إدراج مزيد من العملات الرقمية لاحقاً. وتقوم منصة Bybit بإظهار أفضل العروض، مع مراعاة عوامل مثل البلد / المنطقة، وطريقة الدفع المفضلة، والعملات المرغوبة، ومقدمي الخدمة المتوافقين.

وتلتزم بايبيت بربط مشتري وباعة العملات الرقمية بأسلوب سلس وآمن في إطار سعيها لترسيخ ريادتها في عالم العملات الرقمية. وتضمن مزايا المنصة المدعومة بتقنيات الويب 3.0 معاملات آمنة بين المستخدمين عبر منظومة تضمن تنفيذ كل معاملة بنزاهة وسلامة.

وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بايبيت “نواصل في منصة Bybit سعينا لتيسير سبل الوصول للخدمات المالية باستخدام تقنيات البلوك تشين اللامركزية. وبهدف تذليل العقبات في هذا القطاع، حرصنا على ابتكار محفظة رقمية قائمة على تقنيات الويب 3.0، لتتيح للمستخدمين التفاعل عبر تطبيقات مالية لامركزية وإدارة أصولهم الرقمية مع ضمان منصتنا لأقصى درجات الأمان والموثوقية. ومن خلال ربط هذه المنظومة بنظام التداول بين المستخدمين P2P، نقوم مجدداً بإتاحة آفاق جديدة ليتمكن مزيد من المستخدمين من اغتنام الفرص الواعدة في هذا القطاع والمقدمة من تقنيات البلوك تشين المتطورة”.

يشار إلى أن منصة بايبيت معروفة بالتزامها بتقديم أسعار تداول تنافسية، ورسوم منخفضة، ومعدلات صرف مستقرة. وبفضل هذه الخاصية الجديدة، يمكن للمستخدمين اغتنام مزايا التسعير المتميزة مع حرية الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الدفع.