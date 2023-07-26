بايبت و أوراكل ريد بول يطلقان سلسلة رموز رقمية

أعلنت بايبت Bybit، عن إطلاق سلسلة فيلوسيتي Velocity Series، التي تمثل تعاوناً طموحاً يجمع بين المنصة و فريق سباقات فورميلا 1 أوراكل ريد بول ريسينج، ومجموعة من الفنانين المعروفين في العالم الرقمي. وستجمع هذه المبادرة بين إبداع الفنون وحماسة السباقات من خلال تأسيس مقتنيات رقمية فريدة مستوحاة من بيانات فريق السباقات الشهير وأخرى من سيارته لسباقات الفورمولا 1 RB19.

وتم تصميم هذه السلسلة بالتعاون مع AOI، المؤسسة المعنية بالفنون والتقنيات الناشئة، وتتألف من أربع نسخ مختلفة، تتزامن مع سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في هولندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأبوظبي خلال موسم العام الجاري من هذه السباقات (قد تتغير مواعيد الإطلاق الرسمي). وتضم كل نسخة مجموعة من مقتنيات الرموز غير القابلة للاستبدال، بما يشمل مجموعة بإصدار حصري يمكن فقط لحاملي تذكرة فيلوسيتي Velocity Pass الوصول إليها، مع إصدار مفتوح متاح للجمهور.

ويعد فيلوسيتي Velocity Pass، أول إصدار من نوعه من قبل فريق لرياضة السيارات، وهو عمل فني ديناميكي سيتطور على مدار الموسم. وتمثل هذه التذكرة رمزاً مميزاً غير قابل للاستبدال وتضمن لعشاق الفن أولوية الوصول لسلسلة فيلوسيتي Velocity Series، بما يوفر لحامليها مجموعة واسعة من المزايا.

وفي كل من نسخة من سلسلة فيلوسيتي Velocity Series، يمكن لحاملي تذكرة الوصول الحصرية المشاركة في طرح حصري لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال للحصول على مقتنيات رقمية مميزة للفنانين المشاركين. وسيتلقى أيضاً حاملو التذكرة رمزاً افتتاحياً غير قابل للاستبدال مجاناً لكل من الإصدارات الأربعة، بما يضيف قيمة ثمينة على مقتنياتهم. وعلاوة على ذلك، سيحظى حاملو التذكرة بوصول إلى تجارب سباقات فريق سباقات فورميلا 1 أوراكل ريد بول ريسينج، مع فرص الفوز بجوائز فريدة من الفريق ومنصة Bybit.

وفي هذا السياق، قالت كارولين باكلاند، رئيسة قسم تفاعل الجمهور لدى فريق سباقات فورميلا 1 أوراكل ريد بول ريسينج: “يسعدنا التعاون مع منصة بايبت ومجموعة الفنانين الموهوبين لإطلاق سلسلة Velocity Series. ولاشك أن الرموز غير القابلة للاستبدال التي تم إطلاقها ضمن السلسلة تعتبر محدودة الإصدار وتجسد شغف الفريق وبراعته وأداءه المتميز. وتعتبر كل مجموعة من الرموز فريدة من نوعها وتحاكي أسلوب كل فنان على حدة، بما يجعلها تحظى بطلب كبير من قبل هواة جمع المقتنيات الرقمية والمعجبين”.

من جانبه قال أندي ليان رئيس الشراكات في منصة بايبت: “انطلاقاً من شراكتهما الوثيقة وطويلة الأجل، حرصت بايبت بالتعاون مع فريق سباقات فورميلا 1 أوراكل ريد بول ريسينج على إطلاق سلسلة Velocity Series، التي تجمع بين المواهب الإبداعية ونخبة من ألمع الفنانين الرقميين إلى جانب أحدث التقنيات، الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من نقاط قوتنا وترسيخ مكانتنا في مشهد تقنيات الويب 3.0 متسارع التطور.